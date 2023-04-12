Смачний та ніжний: рецепт салату з куркою та чорносливом на святковий стіл

При приготуванні салату не потрібно його трамбувати, тоді він виходить повітряним.

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Якщо, обмірковуючи меню на великодній стіл, ви ще не визначилися, який салат поставити, рекомендуємо приготувати його за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Салат із куркою, яблуком та чорносливом виходить ніжним і майже повітряним, тому зі святкового столу піде одним із перших. Готується таке блюдо дуже просто.

Салат з куркою, яблуком та чорносливом.

Інгредієнти:

куряче філе – 100 г;

яблуко — 1-2 шт;

сир твердий – 80 г;

чорнослив в'ялений – 50 г;

горіхи волоські – 30 г;

часник – 3 зубчики;

сіль, перець, майонез – до смаку.

Спосіб приготування:

Куряче м'ясо відварити в підсоленій воді, остудити і нарізати дрібними кубиками. Часник пропустити через прес, горіхи подрібнити. Яблуко почистити і нарізати маленькими кубиками. Чорнослив дрібно нарізати.

Тепер викладаємо салат шарами.

Перший шар – відварена та порізана курка, підсолена та поперчена, видавлений часник та трохи подрібнених горіхів. Зверху зробити сіточку з майонезу. Другий шар – почищене та нарізане кубиками яблуко і теж сітка з майонезу. Третій шар – порізаний чорнослив та трохи подрібнених горіхів. Як і попередні шари, покрити його сіткою з майонезу.

Далі посипати сиром, потертим на дрібну тертку, прикрасити зеленню та горіхами.

Ще один важливий момент: при приготуванні салату не потрібно його трамбувати, тоді він виходить повітряним.

Раніше Фокус писав, що можна поставити на святковий стіл.