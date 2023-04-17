Салат "Пивний": рецепт оригінальної страви замість снеків і тараньки

Поєднання звичних продуктів у цьому салаті розкриває зовсім новий смак.

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Для посиденьок з друзями за келихом пива на стіл найчастіше ставлять сухарики, чипси, сир чи сушені морепродукти. Однак у блозі "Смачного!" запропонували дещо новеньке: салат "Пивний". У ньому є практично ті ж продукти, які до пива йдуть окремо, але в салаті смаки знайомих інгредієнтів розкриваються зовсім по-новому, що робить закуску ще цікавішою.

Салат "Пивний"

Інгредієнти:

морква по-корейськи – 150 г;

кукурудза – 1 банка;

копчена курка – 200 г;

сухарики – 1 упаковка;

майонез чи сметана для заправки;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:

Копчену курку нарізати кубиками, скласти в глибоку миску. Туди ж всипати кукурудзу, спершу зливши з неї рідину, моркву по-корейськи, сухарики, посолити, поперчити до смаку, додати майонез чи сметану, все добре перемішати.

Такий салат добре піде не тільки з пивом, але і стане гарним доповненням до обіду чи вечері або навіть самостійною стравою для швидкого перекусу.

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