Смачно та ситно. Рецепт пирога із зеленою цибулею та вареними яйцями

Після Великодня залишається багато варених яєць, а отже, саме час готувати смачний пиріг.

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Пиріг із начинкою з тушкованої зеленої цибулі та відварених яєць — це дуже смачно. А тісто на сметані та вершковому маслі просто приготувати. Зелену цибулю можна замінити іншою свіжою зеленню, але саме зелена цибуля — це безпрограшний варіант у такій начинці. Фокус розкаже, як його приготувати.

Пиріг із зеленою цибулею та яйцями

Інгредієнти:

Для тіста:

400 г борошна;

200 г сметани;

100 г масла;

1/2 ч. л. солі;

1/2 ч. л. розпушувача.

Для начинки:

великий пучок зеленої цибулі (150 г);

100 г олії;

п'ять яєць;

сіль, перець і один жовток для змащування.

Готуємо тісто. М'яке вершкове масло перемішайте зі сметаною. Додайте сіль, розпушувач, більшу частину борошна, ретельно вимісіть ложкою, а потім руками. Загорніть тісто в плівку та покладіть на 30 хвилин у холодильник.

Яйця відваріть круто. На це піде 10 хвилин із моменту закипання. Охолодіть, заливши холодною водою. Яйця почистьте й поріжте дрібно.

Зелену цибулю дрібно наріжте. На сковороду викладіть 50 г вершкового масла, розтопіть. Викладіть зелену цибулю, перемішайте і готуйте на невеликому вогні 7-10 хвилин. Посоліть, поперчіть, додайте порізані яйця, перемішайте. Спробуйте, начинка має бути трохи солонішою, ніж ви зазвичай їсте. Тісто розділіть навпіл. Одну половину тіста розкачайте в коло діаметром 25 см, покладіть на лист, застелений пергаментом. Зверху викладіть начинку, відступивши від краю пару сантиметрів, розрівняйте. Зверху розкласти 50 грамів масла, порізаного тонкими пластинками. Другу частину тіста розкачайте на 1-2 см більше діаметром ніж перша частина. Покласти зверху на начинку. Зліпіть краї тіста, загорнувши його нагору. Зробіть кілька проколів вилкою на поверхні.

До жовтка додайте чайну ложку води, збовтайте й змастіть поверхню пирога. Випікайте в розігрітій до 200 градусів близько 30 хвилин. Такий пиріг смачний і теплим, і холодним.

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