Ніжний курячий суп з фрикадельками, яйцями та горошком: багатство аромату та смаку

Саме час трохи прийти у форму і поїсти чогось легкого, але апетитного після великодніх свят.

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Курячий суп з вермішеллю, горошком і фрикадельками з вареними яйцями — це дуже апетитний і ароматний суп, який порадує навіть найвибагливіших гурманів. Він містить багато корисних інгредієнтів, таких як куряче м'ясо, яйця, овочі та зелень. Курячі фрикадельки роблять суп більш ситним та цікавим, а вермішель або локшина додають йому ніжності та легкості. Горошок надає супу свіжості та кольору. Такий суп чудово підійде для обіду чи вечері. Фокус розповість, як приготувати цей чудовий суп без особливих турбот.

Курячий суп з фрикадельками, яйцями та горошком

Інгредієнти:

400 г курячого фаршу

300 г курячої грудки (або іншої частини курки)

2 яйця

100 г вермішелі (або локшини)

100 г замороженого чи консервованого горошку

1 морква

1 цибулина

2 ст. л. борошна

2 ст. л. рослинної олії

сіль, перець, петрушка до смаку

2 л води

Зваріть курячі грудки в киплячій підсоленій воді до готовності (близько 20 хвилин), вийміть з бульйону та остудіть. Наріжте невеликими шматочками м'ясо або розберіть на волокна.

Зваріть круто яйця (близько 10 хвилин після закипання води), остудіть під холодною водою та очистить від шкаралупи. Наріжте яйця кубиками чи півкільцями.

У мисці змішайте курячий фарш з одним яйцем, сіллю, перцем та половиною борошна. Зліпить з фаршу маленькі фрикадельки (розміром з горіх) і обваляйте їх в борошні, що залишилося.

Очистить і наріжте цибулю дрібними кубиками, натріть моркву на тертці або наріжте тонкими півкільцями. У сковороді розігрійте олію та обсмажте на ній цибулю та моркву до золотистого кольору, помішуючи.

У каструлю з бульйоном, в якому варилася курка, додайте вермішель або локшину і варіть за інструкцією на упаковці (зазвичай близько 10 хвилин). Потім додайте горошок та доведіть до кипіння.

Обережно опустіть у суп фрикадельки та дайте їм закипіти. Потім додайте шматочки курки та яйця. Посоліть і поперчіть на смак. Посипте суп подрібненою петрушкою.

Подавайте суп гарячим із хлібом або грінками. Смачного!

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