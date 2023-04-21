Торт "Супутник" та цукерки "Метеорит": рецепти найсмачніших десертів для любителів космосу

Ці солодощі сподобаються навіть тим, хто байдужий до десертів.

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Напередодні вихідних саме час подумати, чим порадувати близьких. Пропонуємо створити меню з акцентом на останні події, пов'язані зі спалахом над Києвом та теорією про НЛО й небесні тіла. Фокус рекомендує додати в нього пару смачнючих десертів з космічними назвами, які дуже сподобаються всім ласунам.

Цукерки "Метеорит"

Інгредієнти:

волоський горіх – 100 г;

арахіс – 100 г;

какао-порошок – 5 ст. л;

цукрова пудра – 7 ст. л (в горіхову масу 4 ст. ложки, шоколад 3 ст. ложки);

молоко – 60 мл;

мед – 1 ст. л;

масло вершкове – 100 г (у шоколад 60 грам, у горіхову масу 40 грам);

пісочне печиво – 100 г.

Для приготування цукерок найчастіше використовується підсмажений арахіс. Його можна поєднувати з іншими горіхами. Якщо бажаєте спростити рецепт, краще використати звичайний шоколад, попередньо розтопивши його на водяній бані.

Спосіб приготування:

У глибоку миску покласти 4 столові ложки цукрової пудри, мед і масло, поставити на водяну баню. Перемішати. Коли суміш стане однорідною, миску прибрати з водяної бані. В ідеалі маса має бути теплою, а не гарячою. Пісочне печиво перебити в блендері в крихту і додати медово-масляної маси, все добре перемішати.

Туди ж додати подрібнені горіхи, все ще добре перемішати і поставити на 20 хвилин холодильник.

Зробити кульки покласти на пласку тарілку. Знову відправити в холодильник на 20-30 хвилин.

Поки вони застигають, готуємо шоколадну масу. У миску насипати какао-порошок та 3 ст. ложки цукрової пудри. Перемішати. Потім додати трохи молока, поставити на слабкий вогонь і розігріти, безперервно помішуючи. Довести до кипіння та прибрати з вогню. Додати масло, розмішати, охолодити. Круглі горіхові цукерки полити шоколадною масою та відправити у холод на годину. Готові цукерки можна посипати горіховою крихтою.

Торт "Супутник"

Інгредієнти:

масло вершкове – 80 г;

яйця – 2 шт;

мед – 1 ст. л;

розпушувач – 2 ч. л;

волоські горіхи (подрібнені) – 150 г.

борошно – 400 г.

Для крему:

масло вершкове – 250 г;

сметана відважена – 450 г;

варене згущене молоко – 400 г;

коньяк – 1 ст. л. або ванілін.

Спосіб приготування:

Розм'якшене вершкове масло перетерти з цукром. Потім додати два яйця, столову ложку меду, добре перемішати. Потім туди ж – подрібнені горіхи. Борошно додати, змішавши його з розпушувачем. Вимісити тісто. Накрити його рушником і залишити на 15 хвилин при кімнатній температурі.

Розділити на чотири частини – три великі та одну маленьку, розкачати. Кожен корж розподілити по формі і відправити випікатися в духовку, розігріту до 200 градусів, на 8-10 хвилин.

Найдрібніший корж після випікання та охолодження перетерти на крихту.

Тепер готуємо крем. Для цього масло кімнатної температури збити міксером, додати варене згущене молоко, а потім сметану. Усе збити до однорідної маси.

Перемазати коржі кремом, посипати крихтою. Кілька годин потримати торт при кімнатній температурі, а потім відправити на ніч в холодильник. Далі нарізати торт ромбами і викласти його у формі зірки.

Раніше Фокус писав, як приготувати торт "НЛО".