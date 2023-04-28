Барбекю на травень. Найкращі маринади для шашлику з курятини

Смачний шашлик можна приготувати з будь-якого м'яса і курка відмінно підійде.

Related video

Для того, щоб замаринувати курку для шашлика, вам потрібно підготувати м'ясо і вибрати відповідний маринад. М'ясо можна взяти, як філе, так і з кісточками, на зразок стегенця.

Сіль та перець додаються до смаку, але не відразу, а за 10 хвилин до смаження. А маринади для курки можуть бути різними, але вони повинні містити кислоту, яка розм'якшує м'ясо і робить його соковитим. Найпопулярніші маринади для курки — на основі оцту, соєвого соусу чи кефіру. Залежно від вибраного маринаду, час маринування може змінюватись від 1 до 12 годин. Маринувати курку краще в холодильнику або за кімнатної температури.

Смак маринаду — справа суб'єктивна, і кожен може вибрати той, який йому більше подобається. Маринад на кефірі найсмачніший, тому що він не лише розм'якшує м'ясо, а й надає йому ніжного смаку. Також маринади для курки готують на основі несолодкого йогурту.

Фокус розповість, як приготувати смачний маринад для курячого м'яса.

Маринад на кефірі

Інгредієнти:

куряче м'ясо — 1,5 кг;

кефір — 500 мл;

часник — 3-4 зубчики;

дві цибулини;

сіль, перець, паприка, коріандр.

Маринад на кефірі простий у приготуванні: досить змішати кефір із часником, пропущеним через прес, нарізаною цибулею, спеціями та залити ним курку. Маринувати потрібно приблизно 4 годин.

Медово-гірчичний маринад

Інгредієнти:

куряче м'ясо — 1,5 кг;

мед — 150 г;

гірчиця — 100 г;

лимонний сік — 1 ст. л.;

часник — 3-4 зубчики;

сіль, перець — до смаку.

Це пікантний і солодкий маринад, який робить курку рум'яною та ароматною. Для його приготування потрібно змішати мед, гірчицю, сік лимонний, часник, сіль і перець і залити ним курку. Маринувати потрібно 3-6 годин.

Йогуртовий маринад

Інгредієнти:

куряче м'ясо — 1,5 кг;

йогурт — 500 мл;

лимонний сік — 1 ст. л.;

часник — 3-4 зубчики;

сіль, перець — до смаку.

Це легкий та дієтичний маринад, який підходить для любителів нежирного гриля. Для його приготування потрібно змішати йогурт, сік лимонний, часник, сіль і перець і залити ним курку. Маринувати потрібно 2-3 години.

Також ви можете приготувати смачний шашлик зі свинини. Є багато смачних маринадів, але Фокус вибрав найцікавіші.