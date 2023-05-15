Веганські фрикадельки для спагетті: смак Італії без шкоди для фігури

Ці веганські фрикадельки насичені класичним італійським смаком і тушкуються лише за 10 хвилин.

Related video

Подавайте їх як закуску, з пастою або як завгодно, а Фокус докладно розповість вам, як їх приготувати. Ми виросли на фрикадельках. Це одне з багатьох класичних, які ми пам'ятаємо та зберігаємо у серці з дитинства. Ці смачні кульки можна подавати не тільки зі спагетті, а й класти в суп чи будь-який інший гарнір.

Веганські фрикадельки

Інгредієнти:

200 г шиїтаке або печериць;

2 столові ложки оливкової олії;

Сіль та чорний перець на смак;

100 г волоських горіхів;

1/4 чашки цибулі, нарізаної кубиками;

3 зубчики часнику;

1/4 чашки петрушки, нарізаної;

1/4 чашки панірувальних сухарів;

2 столові ложки живильного дріжджового екстракту;

1/4 чашки веганського (чи ні) пармезану;

1 чайна ложка орегано;

1/4 чайної ложки фенхелю (за бажанням);

1/4 чайної ложки порошку цибулі;

щіпка червоного перцю;

1/4 чашки соєвого м'яса (або рослинне елітне Beyond Meat);

1/4 чашки вівсяних пластівців;

2 столові ложки оливкової олії;

2 столові ложки томатної пасти;

2 столові ложки меленого лляного насіння;

2 столові ложки соєвого соусу чи тамарі;

2 столові ложки бальзамічного оцту;

Олія з авокадо (або оливкова) для смаження.

Ці чудові фрикадельки можна подавати з будь-яким гарніром. Фото: Simplyrecipes

Розігрійте духовку до 220 ° C і застелить лист папером для випічки. Відокремте ніжки від капелюшків грибів, і наріжте капелюшки на тонкі часточки. Покладіть їх у велику миску і додайте оливкову олію, сіль та перець. Добре перемішайте і викладіть на лист в один шар. Випікайте протягом 20 хвилин або доти, доки гриби не стануть трохи зморщеними по краях.

У кухонному комбайні подрібніть горіхи, цибулю, часник, петрушку, орегано, фенхель (якщо використовуєте), порошок цибулі, чорний перець, сіль і червоний перець до грубої крихти. Додайте гриби, рослинне м'ясо, вівсяні пластівці, оливкову олію, томатну пасту, лляне насіння, соєвий соус та бальзамічний оцет. Розмішуйте до тих пір, поки суміш не буде добре змішана, але все ще матиме деяку текстуру. Повинні залишитися невеликі шматочки грибів та бобів.

Перекладіть суміш у велику миску і додайте панірувальні сухарі. Добре перемішайте. За допомогою ложки відміряйте суміш і зробить з неї кульки. Зволожте руки водою в міру потреби, щоб суміш не прилипала до рук.

Розігрійте авокадну олію у великій сковороді на середньо-високому вогні. Обсмажуйте фрикадельки партіями по 4-5 хвилин або доти, доки вони не стануть хрусткими та золотистими з усіх боків. Перекладіть на паперові рушники, щоб видалити зайву олію.

Подавайте фрикадельки гарячими або теплими з томатним соусом чи будь-яким іншим соусом на ваш вибір. Насолоджуйтесь!

А якщо вам хочеться чогось дійсно м'ясного, то ось вам рецепт смачної люлі-кебаб зі свинини та курки.