Пишні та смачні. Рецепт булочок з повидлом
Це простий рецепт, але булочки виходять дуже смачними.
Булочки з повидлом — це нехитрий рецепт, але за цим рецептом вони виходять дуже смачними. До речі, тісто можна приготувати будь-яке на свій смак: дріжджове, листкове, пісочне. Повидло теж може бути різним, буквально, яке знайдете в магазині, або приготуйте самі: яблучне, абрикосове, вишневе. Булочки з повидлом можна випікати у духовці або смажити на сковороді. У будь-якому випадку вони виходять ароматними, м'якими та солодкими.
Фокус розкаже, як їх приготувати.
Булочки з повидлом
Інгредієнти:
- молоко — 250 мл;
- масло вершкове — 100 г;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 500-600 г;
- дріжджі — 25 г;
- цукор — 4 ст. л.;
- цукор ванільний – 1 ч. л.;
- ванілін — до свого смаку;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- повидло — 300 г;
- яйця — 1 шт. (Для змащування);
- пудра цукрова — для посипання.
У невеликій каструльці підігрійте молоко і розчиніть у ньому дріжджі та 1 столову ложку цукру. Залишіть на 10-15 хвилин, щоб дріжджі підійшли.
У великій мисці змішайте борошно, цукор, що залишився, ванільний цукор, ванілін і сіль. Додайте вершкове масло кімнатної температури та розітріть його з борошном пальцями до крихти.
В окремій мисці злегка збийте яйця вилкою і додайте їх до борошна. Потім додайте дріжджі, що підійшли, і замісіть м'яке еластичне тісто. При необхідності додайте ще трохи борошна чи молока.
Сформуйте з тіста кулю, покладіть її в чисту змащену маслом миску, накрийте рушником або плівкою і залиште в теплому місці на 1-1,5 години, щоб тісто піднялося вдвічі.
Коли тісто підійде, перекладіть його на присипану мукою робочу поверхню і розділіть на рівні частини (за бажанням можна зважити кожну частину). Сформуйте з кожної порції кульку і розкачайте її в коло завтовшки близько 0,5 см.
Посередині кожного кола покладіть по чайній ложці повидла та защипніть краї тіста, утворюючи булочку. Переверніть булочку швом униз і злегка приплюсніть її рукою.
Викладіть булочки на деко, застелене папером для випічки, залишаючи невеликі проміжки між ними. Накрийте рушником і залиште ще на 15-20 хвилин для підйому.
Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть булочки збитим яйцем і поставте лист у духовку. Випікайте булочки 20-25 хвилин до золотистого кольору. Готовим булочкам дайте трохи охолонути та присипте їх цукровою пудрою.
Також можна приготувати смачний сирний кекс до чаю.