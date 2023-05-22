Делікатес нашвидкуруч: рецепт листкового салату з крабових паличок із сиром та яйцем

Салат добре підійде не лише для повсякденного меню, а й для святкового столу.

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Щоб розбавити вечерю оригінальною стравою, пропонуємо приготувати листковий салат із крабових паличок із сиром та яйцем за рецептом з кулінарного блогу "Рецепти щодня". Це не забере багато часу, а результат порадує смаком та виглядом. Такий салат добре виглядатиме навіть на святковому столі.

Листковий салат з крабових паличок з сиром та яйцем

Інгредієнти:

зварені круто курячі яйця – 2 шт;

плавлений сир – 100 г;

крабові палички – 4 шт.;

консервована кукурудза – 1 ст. л;

сіль, перець – за смаком;

майонез – 40 г;

перець солодкий – 1/4 шт.

Спосіб приготування:

Зварені кукурудзяні яйця остудити в холодній воді, почистити, натерти на великій тертці разом із сирком. Додати трохи майонезу, посолити та перемішати.

Перець помити, очистити від насіння, нарізати маленькими кубиками. Крабові палички акуратно розгорнути, щоб вийшли пласти.

Покласти одну розгорнуту крабову паличку на тарілку. Змастити сирно-яєчною сумішшю. У такий спосіб зібрати весь салат.

Зверху додати нарізаний перець і кукурудзу.

Раніше Фокус писав, як приготувати торт-закуску із крабових паличок.