Ліниві суші "Філадельфія": як швидко приготувати улюблену страву швидко і без клопоту

Такий спосіб приготування дозволяє уникнути метушні зі скручуванням суші та інших незручних моментів.

Related video

Суші "Філадельфія" користуються величезною популярністю у любителів японської кухні, проте не всі мають час і можливість потрапити в ресторан або витратити масу сил на їх приготування вдома. Блогерка Крістіна вирішила спростити це завдання і запропонувала своїм підписникам рецепт лінивої "Філадельфії". Вам не доведеться довго морочитися, формуючи ідеальні форми, а смак порадує.

Ліниві суші "Філадельфія"

Інгредієнти:

рис – 200 г;

вода – 225 г;

рисовий оцет – 20 г;

норі з васабі – 1 упаковка;

червона слабосолона риба;

сир

авокадо або/і огірок.

Спосіб приготування:

Рис промити 2-3 рази. Відправити його в посуд із товстим дном, залити водою, накрити кришкою та поставити на сильний вогонь. Як тільки вода закипить, зменшити вогонь до мінімуму та варити 12 хвилин. Кришку в жодному разі не відкривати. Після вимкнути вогонь, накрити каструлю рушником та залишити рис ще на 15 хвилин. Можна зварити рис у мультиварці на режимі "крупа".

Готовий рис заправити рисовим оцтом, додати дрібно нарізані чіпси норі. На шматочок харчової плівки викласти червону рибу, рис, злегка придавити, у центр покласти сир та шматочок авокадо.

З'єднати краї плівки та закрутити, формуючи кульку, як на відео.

Раніше Фокус писав, як приготувати суші-торт.