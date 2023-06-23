Усього три інгредієнти: найпростіший рецепт полуничного морозива

Зробити морозиво вдома дуже просто і це займе буквально п'ять хвилин.

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10 червня відзначався Всесвітній день морозива, а так, влітку день морозива можна відзначати щодня. Можна купити морозиво в супермаркеті, а можна приготувати самому. І це дуже просто.

З полуницею таке морозиво вийде ще смачнішим. Рецептом поділилася кулінарна блогерка, яка пише під ніком _tanyushina_.

Приємний факт, але це морозиво, після того, як його поставлять у морозилку, не потрібно перемішувати. Крупинки льоду, які можуть зіпсувати смак, у ньому не утворюються.

Полуничне домашнє морозиво

Інгредієнти:

400-450 вершків 33-36%;

1 банка згущеного молока (360 г);

400 г полуниці.

Вершки мають бути холодними. Дістаньте з холодильника і збийте в пишну масу. Полуницю переберіть та очистить від хвостиків. Розтовчіть її в пюре, або подрібніть блендером. Якщо хочете, можете протерти крізь сито, щоб позбутися кісточок.

Додайте у вершки згущене молоко і збийте ще раз.

Додайте у вершкову масу полуничне пюре і гарненько перемішайте.

Розкласти по формочках або заморозьте в одному контейнері. Поставити в морозилку на 6-12 годин.

Готове морозиво відмінно набирається в кульки. І воно дуже смачне. Замість полуниці, звісно, ви можете покласти в нього будь-які інші фрукти або ягоди. Наприклад, чорниці, або малину.

Також ви можете приготувати з полуницею дуже смачні оладки до сніданку. Цікаво, але полуничне пюре додається прямо в тісто. Тож оладки виходять ніжно-рожевого кольору.

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