Пиріг із листкового тіста з куркою та сиром: смачно, ситно і швидко
Пиріг однаково смачний як у теплому, так і в холодному вигляді.
Нежирний пиріг із листкового тіста з куркою та сиром — ідеальна страва для тих, хто любить смачно поїсти, але боїться набрати зайві кілограми. Вона швидко готується, виходить дуже апетитною і з'їдається за лічені хвилини. Рекомендуємо приготувати цю страву за рецептом із блогу "Рецепти щодня".
Листковий пиріг із куркою та сиром
Інгредієнти:
листкове тісто бездріжджове — 500 г;
відварене куряче філе — 250 г;
сир твердий — 150 г;
цибуля — 150 г;
рослинна олія — 2 ст. л;
сіль, перець — за смаком;
зелень — за бажанням;
яйце — для змащування;
білий кунжут — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Готове тісто розморозити при кімнатній температурі. Цибулю почистити, нарізати півкільцями й обсмажити на олії до м'якості.
Сир натерти на крупній тертці. Куряче філе відварити до готовності та розібрати на волокна.
У глибокому посуді змішати курку, цибулю, сир, додати зелень, сіль, перець і перемішати.
Пласт тіста розкачати в прямокутник. Викласти в середину начинку.
Вільні краї тіста нарізати косими смужками завширшки 1-1,5 сантиметра. Починаючи зверху, загорнути смужки на начинку, по черзі праворуч, потім ліворуч, заплести косу.
Змастити пиріг яйцем, посипати кунжутом і випікати в попередньо розігрітій до 180-190 градусів духовці 25-30 хвилин до золотистого кольору.
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