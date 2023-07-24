Корисно і смачно: рецепт салату з буряка з горошком
Салат виходить не тільки смачним, а й має дуже корисні властивості.
Якщо хочеться чогось дуже корисного і при цьому бюджетного, саме час звернути увагу на салат із буряка із зеленим горошком. Він не вимагає особливих кулінарних навичок, багатий на вітаміни і чудово підійде для тих, хто стежить за вагою і намагається харчуватися правильно. Буряк, який є основною складовою цієї страви, — потужний антиоксидант. Він уповільнює ріст злоякісних новоутворень, сприяє зниженню артеріального тиску, зміцнює стінки судин, покращує роботу печінки та допомагає виводити зайву рідину з організму. Як приготувати такий смачний і корисний салат, розповіли в кулінарному блозі "Рецепты каждый день".
Салат із буряка з горошком
Інгредієнти:
- буряк — 4 шт;
- горошок зелений консервований — 5 ст. л;
- мариновані огірки — 4 шт;
- часник — 2 зубчики.
- Для заправки:
- сметана і майонез у рівних пропорціях.
Спосіб приготування:
Буряк відварити в злегка підсоленій воді, остудити, почистити і натерти на крупній тертці.
Огірки нарізати соломкою, а часник пропустити через прес.
Сметану змішати з майонезом, заправити цією масою всі інгредієнти. За необхідності салат можна досолити.
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