Яблучне пюре на зиму: рецепт ласощів, улюблених з дитинства

Із наведеної в рецепті кількості продуктів виходить 2,5 літра смачного пюре.

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Напевно, всі пам'ятають смак яблучного пюре, яке раніше продавалося в літрових банках і було густим і дуже смачним. Приготувати його досить просто, якщо скористатися рецептом із блогу "Домашня консервація". Зроблене за цим рецептом, пюре виходить ніжним смачним і корисним. Воно чудово поєднується з оладками та млинцями, та й просто ложкою його поїсти — неймовірне задоволення.

Яблучне пюре

Інгредієнти:

будь-які яблука в очищеному вигляді – 3 кг;

вода – 300 мл;

цукор – 200 гр. Смак можна регулювати за своїм бажанням.

Спосіб приготування:

Яблука помити, не обрізаючи шкірки, видалити серцевину, гнилі та червиві місця, розрізати на шматочки.

Скласти порізані яблука в каструлю, залити водою, поставити на сильний вогонь, закрити кришкою з моменту закипання, варити 15-20 хвилин, зменшивши вогонь до середнього.

Яблука мають бути дуже м'які та розваристі. Протерти їх через сито або подрібнити блендером до пюреподібного стану, додати цукор і варити ще хвилин 5-7, помішуючи. При цьому треба бути обережними, щоб не отримати опік, оскільки пюре "плюється".

Готове пюре гарячим розфасувати в стерильні банки, закатати кришками й укутати до охолодження.

Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить 2,5 літра смачного пюре.

Раніше Фокус писав, як приготувати баклажани на зиму в мультиварці.