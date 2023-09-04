Бісквіт "П'ятихвилинка": найпростіший рецепт пишного і смачного десерту

Торт "П'ятихвилинка", як випливає з назви, — це дуже швидкий у приготуванні десерт, дуже простий і просто приголомшливий на смак.

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Якщо ви любите бісквіти і вам подобаються прості та швидкі рецепти з недорогих продуктів, то спробуйте приготувати цей ніжний бісквіт.

Він настільки простий у приготуванні, що з цим рецептом впораються навіть діти. Тож якщо хочете долучити їх до кулінарії — це ваш шанс. Рецептом бісквіта поділилися на сайті Misya.

Зазначені інгредієнти розраховані на форму діаметром 20 см.

Це базовий рецепт, який ви можете доповнити на власний смак: додати лимону цедру замість апельсинової, приправити тісто корицею, або додати в тісто шоколадну стружку, або сухофрукти. Словом, це чудовий рецепт для кулінарів-початківців.

Усі інгредієнти змішуються протягом п'яти хвилин — звідси й назва. Але випічка займе ще півгодини.

Бісквіт "П'ятихвилинка"

Інгредієнти:

2 яйця;

200 г цукру;

60 мл соняшникової олії без запаху;

200 г борошна;

100 мл молока;

1 пакетик розпушувача;

1 щіпка солі;

терта цедра 1 апельсина;

1 чайна ложка ванільної есенції;

150 мл гарячої води;

цукрова пудра.

Змішайте всі інгредієнти (крім води) в мисці та перемішайте дерев'яною ложкою, не збиваючи. Наприкінці додайте гарячу воду і знову перемішайте.

Вилийте тісто у форму, застелену пергаментним папером, і випікайте в розігрітій духовці за температури 180 градусів.

Випікайте близько 30 хвилин, потім дістаньте з духовки і дайте охолонути, перш ніж виймати з форми.

Дайте повністю охолонути, потім посипте цукровою пудрою і подавайте до чаю.

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