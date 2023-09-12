Ідеальний перекус: рецепт домашніх крекерів з оливками

Легкі та смачні домашні сухарики: хрусткі зовні та ароматні всередині.

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Якщо вам подобаються крекери, обов'язково спробуйте приготувати домашні крекери з оливками. Вони приголомшливі: неймовірно хрусткі та ідеальні для будь-якого випадку.

Насправді, крекери з оливками чудово поєднуються з будь-якими стравами та ідеально підходять для подачі до столу в красивому кошику для хліба.

Крекери чудово поєднуються із закусками, основними стравами або в якості вишуканих закусок для аперитивів і фуршетів. Рецептом поділилися на кулінарному сайті Fatto in casa da Benedetta.

До того ж замість оливок ви можете додати сир, шматочки шинки, або насіння, словом, це базовий рецепт, який ви можете урізноманітнити на свій смак.

Крекери з оливками

Інгредієнти:

200 г борошна;

1 щіпка дрібної солі;

80 г зелених оливок, нарізаних шматочками;

40 г оливкової олії;

110 мл води.

У миску насипаємо борошно, дрібку солі й одразу додаємо нарізані маслини. Добре перемішайте інгредієнти, а також додайте олію.

Тепер почнемо замішувати, вливаючи воду потроху і добре вимішуючи суміш, поки у вас не вийде однорідне еластичне тісто.

Перекладаємо тісто між двома аркушами паперу для випічки та качалкою розкачуємо досить тонкий аркуш. Вирізаємо наші крекери тієї форми та розміру, які нам подобаються.

Випікайте крекери в попередньо розігрітій духовці за температури 180°C протягом 20-25 хвилин. Поки крекери не стануть золотисто-коричневими. Потім дістаємо оливкові крекери з духовки, даємо їм охолонути і насолоджуємося ними.

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