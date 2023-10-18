Шведські курячі тефтелі: простий рецепт ситної страви на вечерю

Найкраще такі тефтелі подавати з картопляним пюре.

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Не знаєте, що швидко приготувати на вечерю, щоб було смачно та ситно? Тоді радимо зробити шведські курячі тефтелі. Це чудова добавка до будь-якого гарніру, яка моментально буде з'їдена. Як її приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Збірник рецептів".

Шведські курячі тефтелі

Інгредієнти:

Для тефтелей:

курячий фарш – 500 г;

сіль – 0,5 ч. л;

гірчиця – 1 ч. л;

чорний перець – щіпка;

оливкова олія – 1 ч. л.

Для соусу:

цибулина – 1 шт;

вода – 100 мл;

кукурудзяний крохмаль – 2 ч. л;.

вершки (10%) – 250 мл;

соєвий соус – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Курячий фарш, сіль, гірчицю і чорний перець змішати в глибокій мисці, сформувати кульки середніх розмірів і обсмажити на сковорідці на оливковій олії з обох боків до золотистої скоринки. Це займе близько 10 хвилин.

Потім туди ж, у сковорідку, додати дрібно порізану цибулю, обсмажити ще кілька хвилин.

Усі інгредієнти для соусу змішати в окремому посуді. Влити соус у сковорідку і дати загуснути кілька хвилин під кришкою.

Така страва найсмачніша — з картопляним пюре, проте сміливо можна готувати й інші гарніри.

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