Пиріг із какао та сиром: рецепт смачної випічки для затишної неділі
Пиріг потрібно виймати з форми тільки після його повного охолодження.
Щоб вихідні були затишними та домашніми, обов'язково приготуйте що-небудь солодке, смачне та ароматне. Наприклад, пиріг із какао та сиром за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Такий десерт чудово підійде до чаю або кави, а також як частування до приходу гостей.
Пиріг із какао та сиром
Інгредієнти:
- борошно – 80 г;
- сметана – 2 ст. л;
- масло – 70 г;
- цукор – 70 г;
- какао – 2 ст. л;
- розпушувач – 1 ч. л;
- яйце – 1 шт.
Для начинки:
- кисломолочний сир — 450-500 г;
- яйце – 2 шт;
- вершкове масло – 50 г;
- крохмаль кукурудзяний – 1 ст. л;
- цукор – 90 г.
Спосіб приготування:
Спочатку готуємо тісто. Масло нагріти до кімнатної температури, додати до нього цукор і збивати, поки цукор не розчиниться. Потім додати яйце і продовжити збивати. Далі ввести в суміш просіяне борошно з какао та розпушувачем, перемішати.
Для сирної начинки всі інгредієнти змішати і перебити блендером до максимально однорідної маси.
В окремий посуд покласти дві ложки начинки і стільки ж тіста та перемішати.
Форму для випічки застелити пергаментом, викласти спочатку тісто, розрівнявши по всій поверхні, потім — сирну начинку.
Як верхній шар викласти змішану сирну начинку і тісто.
Відправити пиріг у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 35 хвилин.
Готову випічку дістати з форми після повного охолодження і перекласти її на блюдо. За бажання можна посипати зверху какао або цукровою пудрою.
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