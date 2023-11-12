Пиріг із какао та сиром: рецепт смачної випічки для затишної неділі

Пиріг потрібно виймати з форми тільки після його повного охолодження.

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Щоб вихідні були затишними та домашніми, обов'язково приготуйте що-небудь солодке, смачне та ароматне. Наприклад, пиріг із какао та сиром за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Такий десерт чудово підійде до чаю або кави, а також як частування до приходу гостей.

Пиріг із какао та сиром

Інгредієнти:

борошно – 80 г;

сметана – 2 ст. л;

масло – 70 г;

цукор – 70 г;

какао – 2 ст. л;

розпушувач – 1 ч. л;

яйце – 1 шт.

Для начинки:

кисломолочний сир — 450-500 г;

яйце – 2 шт;

вершкове масло – 50 г;

крохмаль кукурудзяний – 1 ст. л;

цукор – 90 г.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо тісто. Масло нагріти до кімнатної температури, додати до нього цукор і збивати, поки цукор не розчиниться. Потім додати яйце і продовжити збивати. Далі ввести в суміш просіяне борошно з какао та розпушувачем, перемішати.

Для сирної начинки всі інгредієнти змішати і перебити блендером до максимально однорідної маси.

В окремий посуд покласти дві ложки начинки і стільки ж тіста та перемішати.

Форму для випічки застелити пергаментом, викласти спочатку тісто, розрівнявши по всій поверхні, потім — сирну начинку.

Як верхній шар викласти змішану сирну начинку і тісто.

Відправити пиріг у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 35 хвилин.

Готову випічку дістати з форми після повного охолодження і перекласти її на блюдо. За бажання можна посипати зверху какао або цукровою пудрою.

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