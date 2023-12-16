На святковий стіл: рецепт курячого паштету в тісті

Якщо хочете, цей паштет із птиці можна готувати і без тіста.

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Час підбирати страви для новорічного меню і цей смачний запечений паштет у тісті ідеально підійде як головна страва. Начинка виходить дуже м'якою і смачною завдяки вершковому соусу. Рецептом поділилися на ресурсі Kushanya.

Паштет із курки в тісті

Інгредієнти:

тушка курки — 1,8 кг;

500 г листкового тіста;

150 мл білого сухого вина;

300 мл вершків 30-38%;

50 г вершкового масла (розтопити);

булочка для начинки;

2 яйця + 1 жовток;

3 ст. л. борошна;

мускатний горіх, сіль, білий перець.

Розріжте курку на четвертинки. Натріть сіллю і перцем, і залиште на одну годину.

Потім обсмажте курку на сильному вогні в топленому вершковому маслі з усіх боків, не доводячи до готовності, приблизно по 10 хв з кожного боку. Загорніть курку в кілька шарів фольги й остудіть.

У сковороду, де смажилася курка, всипте борошно, обсмажте в жирі, що залишився, до бежевого кольору. Влийте вино і 100 мл води, перемішайте віничком до однорідності, доведіть до кипіння і варіть до загустіння, весь час помішуючи. Влийте 100 мл вершків, посоліть, поперчіть, знову доведіть до кипіння і зніміть з вогню. Накрийте і залиште застигати.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Булочку замочіть у вершках, що залишилися. Курячу грудку наріжте кубиками, решту м'якоті зніміть із кісток і пропустіть через м'ясорубку. Або дуже дрібно наріжте. Змішайте фарш із булочкою та яйцями і пропустіть через м'ясорубку ще раз. Приправте сіллю, перцем і мускатним горіхом.

Розкачайте дві частини тіста і застеліть ним довгасту велику форму для кексу. Викладайте шарами паштетну масу і скибочки курячого філе, поки продукти не закінчаться. Накрийте другим шматком розкатаного тіста, акуратно защипніть краї та змастіть яєчним жовтком. Зробіть кілька отворів у "кришечці" з тіста. Випікайте в духовці пів години.

Підігрійте вершковий соус і влийте його в отвори в пирозі й одразу ж подавайте до столу.

Також ви можете приготувати смачний паштет за французьким рецептом.