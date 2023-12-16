Білий різдвяний мохіто і Jack Frost: два екзотичні коктейлі на Новий рік

З цими красивими коктейлями в руках вам буде все одно на погоду за вікном — настрій залишиться святковим.

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Ці рецепти розраховані на одну порцію, але, використовуючи ці співвідношення, ви легко можете приготувати більше. Як приготувати для новорічної вечірки білий різдвяний мохіто і коктейль Джек Фрост, пише журнал Delish.

Білий різдвяний мохіто

Для білого різдвяного мохіто потрібен блендер або шейкер для коктейлів. Збити інгредієнти, щоб вони спінилися, обов'язково — інакше це що завгодно, тільки не "Біле Різдво".

Інгредієнти

Для коктейлю

вершки кокосові — 50 г;

ром білий — 50 мл;

листя свіжої м'яти — 12 шт;

сік лайма — 2 ст.л;

цукор гранульований — 1 ст.л;

Для подачі

лід;

тонік або "Спрайт";

гілочка м'яти;

зерна граната.

Приготування

Крок 1

У блендері збийте вершки та ром до утворення піни. Можна також використовувати шейкер для коктейлів.

Крок 2

У склянці змішайте розтерте листя м'яти, сік лайма і цукор. Наповніть склянку льодом, залийте вершковою сумішшю і долийте тонік або "Спрайт".

Крок 3

Прикрасьте коктейль гілочкою м'яти і зернами граната.

Джек Фрост

Солодкий смак і морозний колір цього коктейлю отримують завдяки Blue Curaçao, горілці, просекко і лимонаду. Blue Curaçao тут не підлягає обговоренню — саме він надає напою його фірмового кольору. Але якщо ви більше шанувальник рому, не бійтеся замінити горілку на легкий ром. Якщо ж ви не любитель лимонаду, спробуйте замінити його ананасовим соком.

Коктейль Джек Фрост Фото: delish.com

Інгредієнти

Для коктейлю

горілка — 50 мл;

просекко — 50 мл;

лікер Blue Curaçao — 25 мл;

лимонад — 75 мл.

Для прикраси

лед;

часточка лимона;

цукор-пісок білий.

Приготування

Крок 1

У блендері змішайте горілку, просекко, Blue Curaçao, лимонад і лід. Змішайте коктейль до однорідного стану.

Крок 2

Проведіть часточкою лимона по краю кожної склянки, потім вмочіть її в цукровий пісок.

Крок 3

Розлийте коктейль у склянки з оправою і відразу ж подавайте.

Нагадаємо, які традиційні напої можна приготувати на Різдво. Ми раніше публікували прості рецепти глінтвейну і коктейлю Егг-ног. Багато хто з нас перед зимовими святами зосереджується на тому, яку їжу приготувати, але не забувайте, що відповідні напої можуть повністю змінити вашу святкову вечерю.

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