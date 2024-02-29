Швидко, смачно і бюджетно: рецепт картопляної піци

Перед подачею піцу посипте зеленню. Так її смак і аромат будуть ще яскравішими.

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Рецептів приготування основ для піци існує дуже багато: з різних видів тіста, лаваша тощо. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати картопляну піцу. Вона припаде до смаку тим, хто любить картоплю в будь-якому вигляді та небайдужий до піци. Як її зробити, розповіли в блозі "Рецепти щодня". Досить бюджетна страва виходить ситною та смачною.

Картопляна піца

Інгредієнти:

картопля — 4 шт;

помідор — 2 шт;

ковбаса (сосиски) — 150 гр.

твердий сир — 100 г;

майонез — 2 ст. л;

борошно — 2 ст. л;

сіль, перець за смаком;

зелень.

Спосіб приготування:

Картоплю помити, почистити, натерти на крупній тертці, додати яйце, дрібку солі, перець, борошно, все ретельно перемішати.

Отриману суміш викласти у формі великого млинця на пательню з рослинною олією і смажити з одного боку 10 хвилин. Потім млинець перевернути на інший бік, змастити майонезом, викласти порізаний помідор, ковбасу, зверху посипати сиром, накрити кришкою і смажити ще 10 хвилин. Під час подачі посипати зеленню.

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