Печеня зі свинини з картоплею: рецепт ситної страви

Смачна печеня з картоплею ідеально підходить для вечері. І її просто приготувати.

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Найсмачнішим і найулюбленішим рецептом печені є печеня зі свинини з картоплею. І це не випадково, адже саме свинина вирізняється соковитістю та ніжністю. Печеня виходить ситною та ідеально підходить на вечерю. Рецептом поділилися на сайті Kuhari.

Печеня зі свинини з картоплею

Інгредієнти:

800 г м'якоті свинини;

8 середніх картоплин;

3 великі цибулини;

6 зубчиків часнику;

400 г рубаних помідорів у власному соку;

розмарин, рослинна олія, сіль, свіжомелений чорний перець.

Наріжте свинину кубиками, посоліть і поперчіть. Цибулю та часник очистіть і тонко наріжте. Картоплю очистіть і наріжте кубиками, як м'ясо. Обсмажте на сильному вогні в рослинній олії м'ясо до рум'яної скоринки з усіх боків. Обирайте глибоку сковорідку, в якій будете потім готувати печеню. Дістаньте на тарілку. У жаровню в олію покладіть цибулю і часник, і смажте до золотистого кольору. Поверніть м'ясо в пательню і влийте склянку води, додайте помідори з соком і розмарин. Доведіть до кипіння.

Закрийте кришкою і тушкуйте на слабкому вогні до м'якості м'яса близько години. Одночасно в іншій сковорідці обсмажте картоплю в олії з сіллю до рум'яної скоринки. На невеликому вогні доведіть під кришкою до готовності. Коли м'ясо стане м'яким, покладіть у жаровню картоплю, ще посоліть і поперчіть, видаліть розмарин, прогрійте близько п'яти хвилин і подавайте. Можна посипати зеленню.

За бажання, у печеню можна додати морквину. Її слід нарізати великими шматками.

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