Сливовий джем: простий рецепт смачного літнього варення

Сливове варення готується всього з трьох інгредієнтів — слив, цукру і лимонного соку, до яких ви можете додати спеції на свій смак.

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Щільне і смачне, сливове варення, або джем, як його правильніше було б назвати, прекрасно підходить для намазування на тости або печиво на сніданок або як закуску для всієї родини, для використання в якості начинки для різних видів десертів. А ще воно чудово поєднується з сирами. Рецептом поділилися на сайті Сookist.

Ідеальний період для його приготування — літо і початок осені, коли сливи вже продають на всіх ринках і в магазинах.

Ви можете використовувати будь-який сорт слив, який вам більше до вподоби: цей рецепт чудово підходить для червоних, жовтих або білих слив, тому вибір залежить від того, що у вас є в наявності. Що стосується кількості цукру, ми рекомендуємо додавати його в кількості від 50 до 100% від ваги фруктів, залежно від ступеня солодкості самих фруктів. Фактично, цукор діє як природний консервант.

Тому сливове варення без цукру або з невеликою кількістю цукру слід зберігати в холодильнику і вживати протягом кількох днів.

Сливове варення

Інгредієнти:

свіжі сливи (без кісточок) — 1 кг

цукрова пудра — 450 г;

один лимон.

Помийте та обсушіть сливи паперовим рушником. Потім розріжте кожну сливу навпіл, видаливши кісточку. Потім, не знімаючи шкірки, наріжте м'якоть кубиками і перекладіть їх у велику каструлю.

Тепер додайте цукор, помішуючи, щоб він розподілився рівномірно, і лимонний сік.

Потім доведіть варення до кипіння і готуйте на слабкому вогні, час від часу помішуючи дерев'яною ложкою, щоб не пригоріло.

Варіть приблизно 50 хвилин, поки джем не стане густим і його крапля не сповзатиме з блюдця.

Наповніть стерилізовані, чисті й сухі банки гарячим варенням. Закрийте їх і дайте охолонути в перевернутому вигляді.

За смаком у варення можна додати такі спеції, як тертий імбир, мелену корицю, бодян або гвоздику.

Ті, хто віддає перевагу більш гладкій консистенції без шматочків фруктів, можуть подрібнити варення блендером.

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