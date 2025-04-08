Великодній пиріг з Італії: рецепт чудової випічки на святковий стіл

В Італії цей пиріг називають Torta pasqualina і готують зазвичай у Лігурії. Але тепер він став символом великоднього столу.

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Перший раз рецепт цього пирога згадується ще в XVI столітті. Згодом рецепт передавався з покоління в покоління в незліченних варіаціях. Оригінальний рецепт було створено з використанням мангольду. Але тепер його частіше замінюють шпинатом.

Італійський великодній пиріг

Для тіста:

400 г борошна;

230 мл води;

20 мл оливкової олії;

сіль.

Для начинки:

700 г уже очищеного шпинату;

500 г сиру рікотти;

70 г сиру Грана Падано;

5 яєць;

1 маленька цибулина;

свіжий майоран;

мускатний горіх;

оливкова олія, сіль, перець.

Щоб приготувати великодній пиріг, змішайте виделкою борошно, воду, сіль і олію. Вимішуйте доти, доки не отримаєте гладке та еластичне тісто. Розділіть його на 4 частини, загорніть у харчову плівку і залиште при кімнатній температурі на 1 годину.

У каструлі обсмажте нарізану цибулю з невеликою кількістю олії. Додайте шпинат, додайте сіль, перець і дайте охолонути. Змішайте начинку з 1 яйцем, рікоттою і половиною тертого Грана Падано. Потім додайте майоран, мускатний горіх, сіль, перець і перемішайте.

Розкачайте 4 кульки тіста качалкою на 4 тонкі аркуші. Покладіть два з них один на інший у змащену олією форму діаметром 26 см, змастивши кожен лист олією. Вилийте всередину суміш зі шпинатом і зробіть 4 заглиблення, у вилийте по одному яйцю. Посипте сиром, що залишився.

Накрийте аркушами тіста, що залишилися, обов'язково змащеними олією, потім складіть зайві краї тіста так, щоб по краях вийшла гарна косичка. Змастіть великою кількістю олії та запікайте в духовці за температури 180 градусів.

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