"Маємо брати приклад з Південної Кореї": Клімкін про складові перемоги України (відео)

Повною перемогою можна вважати не просто вихід до кордонів до 1991 року, а повну безпеку України. Вона можлива через розвиток власного ВПК та вступ до ЄС і НАТО, вважає колишній очільник МЗС Павло Клімкін.

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Україні потрібно пам'ятати про приклад Південної Кореї, яка попри постійну загрозу змогла стати однією з найрозвиненіших держав світу. Основною перемогою для України будуть не кордони 1991 року, а безпека завдяки вступу у європейські структури та НАТО, а також власний розвинений ВПК та потужна, професійна армія. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів колишній очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін.

На думку дипломата, щоб Україні досягти успіху і розвитку потрібно постійно рухатись вперед і розуміти, що цей процес схожий на їзду велосипедом — якщо зупинишся, то і впадеш. Будь-яка ціль, військова, політична чи економічна грунтується на постійному русі вперед.

"Для мене перемога, це коли Україна остаточно стане частиною західного світу — членом НАТО та ЄС, — акцентує Клімкін. — Яким би не був черговий диктатор у РФ ми не повинні на цьому зациклюватись і робити своє — потужний ВПК, армію, щоб будь-якому ворогові дати по зубах".

Звичайно, хотілось би, щоб Україна перемогла вже у 2024 році, але треба дивитись реальності у вічі, бо перемога може наступити й через місяць, а може і через десять років, вважає дипломат. Можемо подивитись на Південну Корею, яка маючи подібні проблеми з постійним ворогом, як і Україна, спромоглась перетворитись з доволі бідної держави, на одну з провідних країн світу.

"Звичайно, я не хочу такої долі для України, як у Південній Кореї, — зазначає колишній очільник МЗС. — Проте нам потрібно бачити подібні приклади й знати, що навіть під постійною загрозою можна жити й успішно розвиватись, якщо прикладати до цього значні сили".

Україна має стати своєрідною "історією успіху" для себе і для європейських партнерів, каже Павло Клімкін. Для цього, перш за все, треба розвивати власний ВПК, що дозволить не просити західну зброю, а робити її спільно з європейськими друзями. І головне, що у РФ знали, що така зброя у нас є й наші кордони — найзахищеніші.

Раніше Фокус розповідав, що у ЄС встановили термін, в який ухвалять допомогу Україні. Лідери Євросоюзу сподіваються ухвалити пакет на 50 мільярдів євро, але також готують альтернативні варіанти підтримки України.