Жодних "м'ясних штурмів" та безглуздих наказів: Україна успішно запроваджує стандарти НАТО (відео)

Якщо до 2014 року ЗСУ були пострадянською армією, то тепер вони майже такі, як і будь-яка інша армія НАТО. Стандарти Альянсу — це не тільки калібр зброї, але й система прийняття рішень, зазначає майор запасу Олексій Гетьман.

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Недивлячись на те, що на навчаннях з інструкторами НАТО за кордонами України бійці ЗСУ часто дають науку самім західним партнерам, нам все одно треба активніше запроваджувати всі стандарти Альянсу. Ці стандарти — не тільки калібр зброї чи частоти зв'язку, але й система взаємовідношень між військовими в армії. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів учасник російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

Він зазначає, що до 2014 року Україна мала пострадянську армію, яка мала схожі правила, бойові статути та побудову підрозділів, що не відповідали сучасним реаліям. З моменту агресії РФ у Криму українські збройні сили стали переходити саме на стандарти НАТО для більш дієвого виконання військових завдань.

"Наприклад, була змінена ситуація, коли командир віддавав небезпечний наказ, а вся ланка повинна була його виконувати, — каже майор запасу. — Тепер кожен молодший командир в межах своїх тактичних повноважень приймати самостійні рішення, що дає можливість уникнути втрат серед особового складу чи не витрачати час на безглузді речі. Наприклад, це унеможливлює "м'ясні штурми"".

У ЗСУ тепер так побудована система взаємовідносин, що командир навіть при бажанні не може надати наказ до подібних штурмів, зазначає Гетьман. Це стало можливим саме завдяки реформі за стандартами НАТО.

"Тепер в ЗСУ немає проблем, які були колись, щоб, наприклад, для виїзду на навчання командир роти тиждень заповнював документи і погоджувати всі питання від транспорту до їжі, — акцентує майор запасу. — Зараз командир складає план навчань і якщо його погоджує керівництво, то командиру залишається опікуватись тільки підлеглими в рамках своєї роботи".

При цьому Олексій Гетьман зазначає, що, на жаль, в ЗСУ все ж таки ще залишились ознаки "радянщини", хоча ситуація змінилась дійсно кардинально за останні 9 років. Багато радянських шаблонів та прикладів роботи сходять нанівець в тому числі й еволюційним шляхом, адже до ЗСУ прийшло чимало молодих людей з сучасним підходом.

Раніше Фокус повідомляв, що за даними Інституту вивчення війни Україна вже запровадила понад 18 стандартів НАТО. У них увійшли стандарти захисту особового складу, комунікаційну підготовку військово-морських сил, а також процедури для інформаційних і транспортних систем.