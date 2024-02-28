Цинічно шантажують та вимагають дотацій: експерт про поведінку Польщі та Угорщини (відео)

Напад Росії на Україну зараз дозволяє Польщі та Угорщині шантажувати ЄС, який вимушений відновлювати дотації цих країн, які були заблоковані через порушення прав і свобод громадян, каже аналітик Валерій Клочок.

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Погодження Угорщини на вступ Швеції до НАТО є історією про домовленість керівників європейських країн, що розуміють критичну необхідність розширення Альянсу. Тут треба ще пам'ятати, що Угорщина є повністю залежною країною від економіки ЄС. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його словами, і Польща й Угорщина рухаються за одним сценарієм — отримати гроші від ЄС. Щоб заохотити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана брати безпосередню участь у погодженні важливих для ЄС питань Брюселю довелось відійти від "батогів" і перейти до "пряників".

"Такий підхід до грошей є і в США, тільки там все точиться навкруги фінансування міграційної реформи, — акцентує Клочок. — Який би міжнародний трек ми зараз не розбирали все буде впиратись саме у фінанси".

Наприклад, за словами аналітика, та сама Польща не здатна вести ефективну ринкову економіку і живе коштом дотацій вже багато років. Угорщина, Румунія, Іспанія — та сама історія.

"Якщо розібратись з аналітикою у Європі, то стає зрозумілим, що галузь сільского господарства у ЄС існує тільки завдяки дотаціям, — каже Клочок. — Це робиться для того, щоб населення було самозайнятим".

Для ЄС сільске господарство зараз не є високорентабельним на відміну від України, каже експерт. Великою проблемою для Європи є доктринальна та директивна політика у частині ведення підприємницької діяльності з дуже жорсткими правилами, які часто-густо навіть заважають економіці окремих країн.

"Напад Росії на Україну зараз дозволяє Польщі та Угорщині шантажувати ЄС, який вимушений відновлювати дотації цих країн, які були заблоковані через порушення прав і свобод громадян, що не відповідає нормам ЄС, — відзначає аналітик. — Ці дві країни тепер вдало і цинічно спекулюють з огляду на російську агресію".

Валерій Клочок закликає українців не панікувати й розуміти, що допомога Україні обов'язково буде, питання лише — коли. У ЄС не збираються припускатись помилок напередодні Другої світової та займатись "умиротворенням агресора", як було з Гітлером.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон зробив гучну заяву про те, що він не виключає відправлення західних військ на територію України в майбутньому.