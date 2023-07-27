В Україні через негоду без світла залишились понад 260 тисяч споживачів: деталі

Найбільше від негоди постраждала енергетична система у Київській області, де без світла залишилось 239 населених пунктів, у яких проживає майже 98 тисяч споживачів.

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В Україні через негоду без світла 27 липня залишилось 260 тисяч абонентів у понад 700 населених пунктах Вінницької, Волинської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Сумської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Зазначається, що було знеструмлено магістральні лінії оператора системи передачі електроенергії НЕК "Укренерго" у Полтавській, Львівській, Одеській, Київській областях.

Також через несприятливі погодні умови відключилися лінії міждержавного з'єднання з Молдовою і Польщею.

У Міністерстві енергетики наголосили, що найбільше від негоди постраждала Київщина, де знеструмлено 239 населених пунктів, без світла залишилися майже 98 тисяч споживачів.

Також повідомляється, що ремонтна кампанія на об’єктах генерації — теплової, гідро- та атомної — триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, то му дефіциту немає.

Варто зауважити, що за добу 26 липня на Донеччині через обстріли знеструмлювалися 13 населених пунктів. Також без живлення залишилася вугільна шахта, де під землею перебували працівники, на щастя шахтарів успішно вивели на поверхню.

Без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Повідомляється, що ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація, так за 26 липня енергетики заживили понад 40 тисяч споживачів.

Нагадаємо, що 13 липня директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що українцям варто дотримуватися правила щодо скорочення споживання електрики в пікові години, інакше енергетики будуть змушені повернути віялові відключення світла по всій країні.

Нагадаємо, 28 червня в "Укренерго" розповіли, чи будуть проблеми з електрикою взимку. Як пояснив голова правління компанії Володимир Кудрицький, на українців у холодну пору року чекають нові випробування.