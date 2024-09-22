Осіннє рівнодення: три знаки Зодіаку, які зазнають випробувань 22 вересня
Вересень скоро закінчиться, тож не дивно, що любителі астрології гарячково шукають у Google, що означає для них майбутнє осіннє рівнодення.
Осіннє рівнодення, це знаменна пора року, настає, коли сонце перебуває прямо над екватором, що призводить до зрівняння тривалості дня і ночі, що знаменує собою закінчення літнього тепла і початок сезону Терезів з його збалансованою гармонією. Який вплив матиме рівнодення 22 вересня на знаки Зодіаку, пише Mirror.
Кожен може скористатися рівноденням як моментом, щоб поміркувати про швидкоплинність літа і привітати легку прохолоду зими.
Однак для деяких знаків зодіаку, таких як Овен, Рак і Близнюки, адаптація до цих змін може виявитися складним завданням.
Астролог Інбаал Хонігман зазначає, що готуючись до рівнодення, варто приділити кілька хвилин, щоб записати найкраще й найгірше з вашого літа, а також ваші найбільші надії та страхи на зиму.
"Запаліть свічку, щоб прогнати тривоги і запросити позитив", — рекомендує астролог.
Що означає осіннє рівнодення для вашого знака?
Овен (21 березня — 19 квітня)
Для тих, хто народився під знаком Овна, рівновага, обіцяна рівноденням, може здатися такою, що не надихає, оскільки ці вогняні особистості часто тягнуться до крайнощів, а не до рівноваги. З приходом сезону Терезів, який є астрологічною протилежністю Овна і фокусується на рівновазі, це може бути особливо важкий період для цього знака зодіаку. Краще чергувати активні та спокійні дні, щоб знайти баланс.
Телець (20 квітня — 20 травня)
Осіннє рівнодення — збалансована й елегантна пора року, яка знаходить відгук у Тельців, що цінують мир і рівновагу. Однак це також ідеальний час для цього знака Зодіаку, щоб вийти із зони комфорту і скористатися можливістю, наданою Врожайним Місяцем 29-го числа, який є прекрасним часом для планування нових і нетрадиційних вражень.
Близнюки (21 травня — 20 червня)
Як душа вечірки й ентузіаст літа, Близнюки можуть боротися з осіннім почуттям самотності, що насувається. Розумний баланс осіннього рівнодення може здатися їм нудним. Тому їм рекомендують бути трохи активнішими, щоб не впасти в депресію. Подорожі можуть допомогти.
Рак (21 червня — 22 липня)
Раки, місячні істоти, керовані Місяцем, можуть не відчувати рівнодення так сильно, як інші знаки. На них, найімовірніше, вплине Урожайний Місяць 29-го числа, час закінчень і збору ресурсів, а не осіннє рівнодення, яке означає баланс.
У цьому сезоні емоційні Раки можуть знайти розраду в улюблених осінніх ароматах, фільмах і спілкуванні з близькими.
Лев (23 липня — 22 серпня)
Леви, чиїм планетарним правителем є Сонце, відчуватимуть небесні зрушення, як-от сонцестояння і рівнодення, досить інтенсивно. Їм не вистачатиме сонячних днів. Цього сезону Леви можуть очікувати потужного підйому, оскільки енергетичний зсув розпалить їхню цікавість і пристрасть.
Діва (23 серпня — 22 вересня)
Рівнодення знаменує закінчення сезону Діви, і хіба це не іронічно? Під впливом Діви суспільство організоване й упорядковане, позбувшись непотрібного багажу та зосередившись на самовдосконаленні, як і сам знак. І коли Рівнодення запитає всіх — ви закінчили? Чи все гаразд? Діви можуть впевнено відповісти "так".
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Коли ми вступаємо в сезон Терезів, ті, хто народився під цим знаком, будуть у своїй стихії. Ніхто не любить затишну атмосферу осені більше, ніж Терези. Уся справа в пошуку миру і спокою в простих моментах, наприклад, у спостереженні за листям, що опадає.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
З наближенням осіннього рівнодення Скорпіони прощаються з літом і знаходять розраду в найтемніші дні зими. Це час оновлення та освіження.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Кінець літа може бути важким для Стрільців, здебільшого тому, що вони так люблять подорожувати, а рівнодення вимагає періоду спокою та рівноваги. Стрільцям варто дозволити собі кілька днів тиші і на деякий час відкласти паспорти, перш ніж вирушати на пошуки зимового сонця.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Козероги, з їхнім діловим підходом до життя, розуміють, що зміни — це постійна і циклічна частина існування. Вони використовують можливості для змін, коли вони виникають.
Осіннє рівнодення слугує нагадуванням, що те, що колись працювало, може більше не бути ефективним, і сигналізує про необхідність скоригувати свій розпорядок дня.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Осіннє рівнодення покликане надихнути гуманних та ідеалістичних Водоліїв на дослідження нових територій і набуття нових знань. Осінній сезон ідеально підходить для цього знака, який підтримуватиме свій звичайний розпорядок дня під час рівнодення і в наступні тижні.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Будучи безнадійними романтиками, Риби встановлюють для себе високі стандарти. Акцент Рівнодення на рівновазі та самоповазі — це послання, яке знаходить відгук у Риб.
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