Осіннє рівнодення: три знаки Зодіаку, які зазнають випробувань 22 вересня

Вересень скоро закінчиться, тож не дивно, що любителі астрології гарячково шукають у Google, що означає для них майбутнє осіннє рівнодення.

Related video

Осіннє рівнодення, це знаменна пора року, настає, коли сонце перебуває прямо над екватором, що призводить до зрівняння тривалості дня і ночі, що знаменує собою закінчення літнього тепла і початок сезону Терезів з його збалансованою гармонією. Який вплив матиме рівнодення 22 вересня на знаки Зодіаку, пише Mirror.

Кожен може скористатися рівноденням як моментом, щоб поміркувати про швидкоплинність літа і привітати легку прохолоду зими.

Знаки Зодіаку Фото: Getty Images

Однак для деяких знаків зодіаку, таких як Овен, Рак і Близнюки, адаптація до цих змін може виявитися складним завданням.

Астролог Інбаал Хонігман зазначає, що готуючись до рівнодення, варто приділити кілька хвилин, щоб записати найкраще й найгірше з вашого літа, а також ваші найбільші надії та страхи на зиму.

"Запаліть свічку, щоб прогнати тривоги і запросити позитив", — рекомендує астролог.

Що означає осіннє рівнодення для вашого знака?

Овен (21 березня — 19 квітня)

Для тих, хто народився під знаком Овна, рівновага, обіцяна рівноденням, може здатися такою, що не надихає, оскільки ці вогняні особистості часто тягнуться до крайнощів, а не до рівноваги. З приходом сезону Терезів, який є астрологічною протилежністю Овна і фокусується на рівновазі, це може бути особливо важкий період для цього знака зодіаку. Краще чергувати активні та спокійні дні, щоб знайти баланс.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Осіннє рівнодення — збалансована й елегантна пора року, яка знаходить відгук у Тельців, що цінують мир і рівновагу. Однак це також ідеальний час для цього знака Зодіаку, щоб вийти із зони комфорту і скористатися можливістю, наданою Врожайним Місяцем 29-го числа, який є прекрасним часом для планування нових і нетрадиційних вражень.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Як душа вечірки й ентузіаст літа, Близнюки можуть боротися з осіннім почуттям самотності, що насувається. Розумний баланс осіннього рівнодення може здатися їм нудним. Тому їм рекомендують бути трохи активнішими, щоб не впасти в депресію. Подорожі можуть допомогти.

Рак (21 червня — 22 липня)

Раки, місячні істоти, керовані Місяцем, можуть не відчувати рівнодення так сильно, як інші знаки. На них, найімовірніше, вплине Урожайний Місяць 29-го числа, час закінчень і збору ресурсів, а не осіннє рівнодення, яке означає баланс.

У цьому сезоні емоційні Раки можуть знайти розраду в улюблених осінніх ароматах, фільмах і спілкуванні з близькими.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Леви, чиїм планетарним правителем є Сонце, відчуватимуть небесні зрушення, як-от сонцестояння і рівнодення, досить інтенсивно. Їм не вистачатиме сонячних днів. Цього сезону Леви можуть очікувати потужного підйому, оскільки енергетичний зсув розпалить їхню цікавість і пристрасть.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Рівнодення знаменує закінчення сезону Діви, і хіба це не іронічно? Під впливом Діви суспільство організоване й упорядковане, позбувшись непотрібного багажу та зосередившись на самовдосконаленні, як і сам знак. І коли Рівнодення запитає всіх — ви закінчили? Чи все гаразд? Діви можуть впевнено відповісти "так".

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Коли ми вступаємо в сезон Терезів, ті, хто народився під цим знаком, будуть у своїй стихії. Ніхто не любить затишну атмосферу осені більше, ніж Терези. Уся справа в пошуку миру і спокою в простих моментах, наприклад, у спостереженні за листям, що опадає.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

З наближенням осіннього рівнодення Скорпіони прощаються з літом і знаходять розраду в найтемніші дні зими. Це час оновлення та освіження.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Кінець літа може бути важким для Стрільців, здебільшого тому, що вони так люблять подорожувати, а рівнодення вимагає періоду спокою та рівноваги. Стрільцям варто дозволити собі кілька днів тиші і на деякий час відкласти паспорти, перш ніж вирушати на пошуки зимового сонця.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги, з їхнім діловим підходом до життя, розуміють, що зміни — це постійна і циклічна частина існування. Вони використовують можливості для змін, коли вони виникають.

Осіннє рівнодення слугує нагадуванням, що те, що колись працювало, може більше не бути ефективним, і сигналізує про необхідність скоригувати свій розпорядок дня.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Осіннє рівнодення покликане надихнути гуманних та ідеалістичних Водоліїв на дослідження нових територій і набуття нових знань. Осінній сезон ідеально підходить для цього знака, який підтримуватиме свій звичайний розпорядок дня під час рівнодення і в наступні тижні.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Будучи безнадійними романтиками, Риби встановлюють для себе високі стандарти. Акцент Рівнодення на рівновазі та самоповазі — це послання, яке знаходить відгук у Риб.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, яким знакам Зодіаку пощастить до кінця вересня 2024 року.