ЗМІ з'ясували, хто міг поставити принцу Гаррі запитання про колір шкіри його дитини (відео)

Член королівської родини порівняла Меган Маркл з Уолліс Сімпсон, тричі розведеною американкою, заради якої Едуард VIII зрікся британського престолу.

Слова Меган Маркл про те, що хтось із родичів її чоловіка, принца Гаррі, цікавився кольором шкіри майбутньої дитини, викликало шквал критики на адресу Букінгемського палацу і звинувачення в расизмі. Однак хто ж дозволив собі такі висловлювання, історія замовчувала. І ось нарешті з'явився перший "підозрюваний", пише Metro.

Посилаючись на світську левицю ямайського походження, письменницю і королівського біографа леді Колін Кемпбелл, яка написала вісім книг про монарше сімейство, ЗМІ повідомили про те, що найбільш вірогідною людиною, яка могла собі дозволити подібні висловлювання в палаці, була дочка королеви Єлизавети II, 70-річна принцеса Анна.

[ + – ] Принцеса Анна назвала Меган "неправильною американкою" Фото: The Royal Family

У новому 33-хвилинному відео, завантаженому в акаунт Кемпбелл на YouTube, ексцентрична британка цитує інсайдерів, які стверджували, що за коментарями стояла саме тітка принца Гаррі. Однак Кемпбелл пояснила, що принцеса більше турбувалася не про те, як буде виглядати темношкіра дитина в королівській родині, а говорила про можливі наслідки її появи.

[ + – ] Леді Колін Кемпбелл написала вісім книг про британських монархів Фото: LadyColinCampb/Twitter

"Гаррі вирішив, що в тонкому натяку Анни на культуру в цілому мова йде саме про колір шкіри. У принцеси Анни ж були побоювання з приводу катастрофічних наслідків того, що хтось новий з точки зору характеру і неналежного виховання увійде в їхню сім'ю. На її думку, це могло спричинити проблеми як для всієї королівської сім'ї, так і для будь-якої дитини, народженої парою. Принцеса Анна була справедливо стривожена зовсім не через колір шкіри Меган, а через її небажання і нездатність поважати чужі традиції і культурні відмінності", — заявила вона.

Біограф зазначила, що принцеса Анна завжди говорила про те, що Меган — "неправильна американка":

"Справа була не в тому, що всі американці були б невідповідними, а в тому, що вона, я могла уявити собі, думаючи про Уолліс Сімпсон і, звичайно ж, Меган Маркл, американка певного типу, вона, ви знаєте, крута каліфорнійська красуня і все таке, просто всі проблеми в житті може вирішити поїздкою на пляж і авокадо".

Леді Колін впевнена, що дочка Єлизавети II відразу розгледіла намір Меган не підкорятися правилам королівського двору.

"Анна насправді нічого не сказала про колір обличчя Меган, нічого про колір її шкіри і нічого про колір шкіри немовлят. Просто це було попередження, зроблене зацікавленим членом сім'ї до шлюбу", — підсумувала Кемпбелл.

Колін називають "спірним королівським експертом", зокрема, через скандал, у який та потрапила у 2019 році. Вона виступила на захист сина королеви, принца Ендрю, якого звинувачували в педофілії і зв'язку зі скандальним Джеффрі Епштейном. Під час передачі Good Morning Britain вона заявила, що секс з неповнолітніми повіями не є педофілією

Леді Колін також заявляла, що рух #MeToo "заважав чоловікам бути чоловіками".

Нагадаємо, що після інтерв'ю герцогів Сассекських Опра Вінфрі заявила, що королева та її чоловік — не ті люди, які запитували про колір шкіри майбутньої дитини. Крім того, принц Вільям під час одного з публічних заходів запевнив, що вони — не расистська сім'я.