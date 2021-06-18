Трійця 2021: що можна і чого не можна робити цього дня

Друга назва Трійці — П'ятдесятниця. Вона відноситься до дванадесятих — дванадцяти найважливіших церковних свят і символізує розквіт природи і прихід справжнього літа.

Цього року православні християни відзначають одне з найбільших свят — Трійцю — 20 червня. Її дата змінюється залежно від того, коли був Великдень. Через 50 днів після Світлого Воскресіння і святкують Трійцю, саме тому її друга назва П'ятдесятниця. Фокус вирішив зібрати всі вірування, прикмети і заборони, пов'язані з цим днем.

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Історія і символіка свята

За біблійними переказами, на Трійцю на Марію, матір Ісуса Христа, і апостолів зійшов Святий Дух у келії в Єрусалимі під виглядом світіння язиків полум'я. Завдяки святому вогню, апостоли заговорили всіма мовами світу і змогли понести в народ слово Господа. Святий дух є символом Триєдиного Бога — Отця, Сина та Святого Духа.

[ + – ] Трійця — одне з найважливіших церковних свят Фото: Открытые источники

Трійця символізує розквіт природи і початок нового життя. У храмах у цей день правлять божественні літургії і здійснюють вечірню. Віряни читають молитви живим і померлим, а також підноситься молитва про зішестя Святого Духа. У церквах святять букети з ароматних трав, таких як м'ята, полин, чебрець, аїр, любисток та інші. Люди вірять, що цей букет буде оберегом дому на весь рік, якщо його засушити і заховати за іконами.

Трійцю відзначають цілих три дні. Перший — Зелена неділя. У цей день підлоги будинків, усі кути, ворота і госпбудівлі прикрашали зеленими гілками, вірячи, що вони захищають будинок і господарство від бід та нечистої сили. Дівчата пускали на воду вінки, водили хороводи і співали пісні.

[ + – ] Дівчата в цей день співали пісні і водили хороди

Другий день називають Клечальним. Священнослужителі йшли в поля, де читали молитви, щоб захистити урожай від негоди. На третій день, названий Богодуховим, або Днем духів, дівчата ворожили і влаштовували святкові гуляння.

Що потрібно зробити на Трійцю

У це свято обов'язковим є відвідування церкви, де людина молиться Богу. При цьому не прийнято щось просити для себе, а лише дякувати Господу за все, що є в людини.

Після служби хорошим продовженням стане сімейна трапеза. Оскільки Трійця не приходиться на час посту, на стіл ставлять усе, що є в будинку, за винятком алкоголю. Однак, при всьому багатстві столу не заохочується й обжерливість, яка є одним із смертних гріхів.

Якщо хто прийде в гості, його варто прийняти з усією щедрістю, нагодувати і напоїти.

Перед трапезою стіл потрібно обов'язково застелити новою скатертиною, яка символізує оновлення і достаток. Обов'язковою стравою був святковий коровай, причому в тісто обов'язково клали монетку. Кому вона потрапляла, на того чекали успіх і багатство.

На Трійцю заготовляли березові віники для лазні. Вважається, що в цей день трави і рослини мають особливу цілющу силу. Віники, зібрані на Трійцю, очищають не тільки тіло людини, але і її душу.

[ + – ] При випічці короваю на Трійцю в тісто клали монетку Фото: Открытые источники

Чого не можна робити на Трійцю

Забороняється важка фізична праця і робота по дому. Не можна шити, прати, різати, а також вишивати. Не заохочується активність у саду і городі: не можна копати, садити, полоти, косити, рубати гілки і дерева. Однак, можна виконувати повсякденні справи, такі як приготування їжі. А ось затівати прибирання в будинку не варто.

На Трійцю не можна стригтися.

За повір'ям, на Трійцю не купалися, боячись, що "русалка затягне на дно". Щоб задобрити водну нечисть, у річки й озера кидали крупу.

Ні в якому разі не потрібно робити погано людям, які поруч, відмовляти в допомозі і милостині, лихословити, влаштовувати сварки, ображатися і кривдити інших, а також сумувати. Думки повинні бути чистими і позитивними.

У цей день у храмах не проводяться вінчання. А ось засилати сватів на Трійцю — хороший знак. За віруваннями, ті, хто посватався на П'ятдесятницю, а одружаться на Покрову (14 жовтня), будуть жити довго і щасливо.

[ + – ] На П'ятдесятницю прийнято не просити щось у Бога, а дякувати йому за все, що є Фото: Открытые источники

На Трійцю церква не рекомендує ходити на цвинтар і поминати покійних. Для цього існує день напередодні, який називається Батьківською суботою. До речі, за народними прикметами, якщо не відвідати в суботу могилки покійних родичів, вони можуть образитися і забрати на той світ когось живого із сім'ї.

Прикмети на Трійцю

Дощ у цей день — хороший знак. Він обіцяє тепле і сонячне літо, а також багатий урожай. Якщо ж на Трійцю спека — літо буде посушливим. Потрапити під дощ — до добра і виконання бажань, а побачити веселку — знайти здоров'я і достаток у майбутньому році.

Якщо розкласти на П'ятдесятницю на підвіконні трави і гілки, можна приманити до себе багатство.