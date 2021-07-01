Вона була прекрасна. 1 липня народилася Діана Спенсер — "народна принцеса", королева сердець

1 липня Діані, принцесі Уельській, матері принців Вільяма та Гаррі, виповнилося б 60 років. Фокус зібрав найцікавіші факти про цю дивовижну жінку, щоб розгадати феномен народної любові, яка не висихає, навіть через майже 25 років після її загибелі в паризькому тунелі.

Діана Спенсер: "народна" принцеса

Діана Френсіс Спенсер народилася 1 липня 1961 року в Сандрінгемі. І хоча була вона представницею старовинної аристократичної династії, заснованої нащадками королів Карла II і Якова II, "технічно" ж була простолюдинкою, а не королівською особою. Батько майбутньої матері спадкоємців британського престолу — Джон Спенсер, віконт Олторп, особистий помічник короля Георга VI і королеви Єлизавети II, а мати — Френсіс Шанд-Кідд, уроджена леді Фермой. Бабуся Діани по материнській лінії — Рут Рош, бароннеса Фермой, була фрейліною королеви, її асистентом і близькою подругою.

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[ + – ] Діана на тлі сімейного маєтку Park House у Сандрінгемі Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Сімʼя Спенсерів була багатою, статки зробили на вівчарстві та торгівлі вовною. Тож дитинство Діани було забезпеченим, але не благополучним: батьки розлучилися в 1969 році, коли їй було 8 років, і це стало першим сильним потрясінням для майбутньої принцеси.

[ + – ] Діана важко переживала розлучення батьків Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Френсіс втекла з багатим спадкоємцем до Шотландії, знову вийшовши заміж, а Джон Спенсер отримав право опіки над дітьми. Пізніше він одружився з Рейн Маккордейл, графинею Дартмут, матірʼю якої була знаменита Барбара Картленд — письменниця-романтик. І Діана, і її старші брат Чарльз і сестра Сара не зраділи мачусі й навіть влаштували їй бойкот. Лише через багато років принцеса Уельська визнала, наскільки мудрою і терплячою була жінка, з якою одружився її батько.

Закінчивши школу, міс Діана Спенсер переїхала в Лондон, оселившись в квартирі, купленій її батьком на 18-річчя. Житлоплощу ділила з трьома сусідками. Діана не сиділа склавши руки, встигнувши попрацювати домробітницею, нянею і вихователькою в дитячому садку Young England School. Вона також підробляла в хореографічній студії для підлітків і в фірмі з організації свят, отримуючи за роботу фактично копійки.

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Чарльз і Діана: нещасливі разом

Свого майбутнього чоловіка Діана знала практично з дитинства. Вона виросла по сусідству з королевою Єлизаветою II та її сімʼєю, у Park House — маєтку, розташованому поруч із "різдвяним" маєтком королівської сімʼї Сандрінгем. Товаришем по іграх у юної Діани був середній син монарха, принц Ендрю, а ось Чарльз, який старший за неї на 12 років, довгий час не звертав на боязку дівчину жодної уваги.

[ + – ] Діана, 13 листопада 1980 року Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Офіційне знайомство Діани і Чарльза відбулося в 1977 році в Елторпі: Спенсер і королівське сімейство готувалися до весілля. Справа в тому, що Чарльз залицявся до старшої сестри Діани, Сари, і навіть планував одружитися з нею. Однак шлюбові завадили непродумані одкровення дівчини в пресі. Закохана Сара заявила, що їй все одно, ким буде її чоловік, сміттярем або принцом, головне — це любов. Подібне порівняння образило Єлизавету II, і Чарльз розірвав стосунки, написавши міс Спенсер емоційний лист.

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Діана знову потрапила в поле зору принца через три роки — тоді королівська сімʼя чимало переживала з приводу звʼязку Чарльза із заміжньою Каміллою Паркер Боулз і наполягала на його шлюб із дівчиною з порядної сімʼї, тому появу на горизонті вихованої та розумної Діани Спенсер із радістю зустріли королева та її оточення.

[ + – ] Діана була знайома з Каміллою і та навіть давала їй настанови перед весіллям із принцом Чарльзом Фото: Getty Images

Через півроку після початку роману син Єлизавети II покликав Діану заміж. Пропозицію принц Чарльз зробив у замку Віндзор, однак факт заручин деякий час приховувався. Офіційна заява з цього приводу була зроблена 24 лютого 1981 року. Каблучкою на заручини стала знаменита прикраса із цейлонським сапфіром, обрамленим 14 діамантами — Діана сама вибрала його з каталогу Garrard.

Додамо, що до весілля пара зустрічалася всього 12 разів протягом року.

[ + – ] Весілля принца Чарльза та принцеси Діани Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Розкішне королівське весілля, яке стало найдорожчим в історії Великобританії, відбулося 29 липня 1981 року в соборі Святого Павла. Хоча члени королівської сімʼї зазвичай використовують для вінчання Вестмінстерське абатство, його визнали "занадто маленьким" для такого випадку. Захід був неабияким із багатьох причин. Наприклад… 20-річна міс Спенсер була першою за 300 років простолюдинкою, яка укладає шлюб зі спадкоємцем британського престолу.

[ + – ] За весіллям Діани і принца Чарльза спостерігали десятки мільйонів людей по всьому світу

Незважаючи на страх публіки, в статусі дружини принца Діана все ж почала зʼявлятися на публіці незабаром після весілля — одним із перших заходів, які вона відвідала, стали похорони принцеси Монако Грейс.

Незабаром Діана завагітніла. 21 червня 1982 року вона народила принца Вільяма (його повне імʼя — Вільям Артур Філіп Луї), а через два роки 15 вересня 1984 року, на світ зʼявився принц Гаррі (Генрі Чарльз Альберт Девід).

[ + – ] Принцеса Діана із синами Вільямом і Гаррі Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що Діана щиро любила чоловіка, цей шлюб був "не для двох". Виходячи заміж, дівчина чудово знала про роман свого нареченого з Каміллою Паркер Боулз. Змиритися не виходило. Якщо спочатку молоде подружжя ще проявляли ніжність одне до одного на публіці, то вже до 1986 року багато хто побачив, що між ними помітний розлад.

[ + – ] Спочатку Чарльз і Діана на публіці демонстрували ніжність Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Ендрю Мортон, який написав біографію принцеси Уельської, користуючись аудіозаписами, які вона надиктувала, стверджував, що в період шлюбу Діана кілька разів намагалася накласти на себе руки, причому одна зі спроб припала на її першу вагітність. За словами біографа, ще напередодні весілля принцеса пережила сильний напад булімії, причиною якого стали ревнощі до Камілли.

[ + – ] Проблеми в шлюбі у пари почалися буквально з перших місяців після весілля Фото: Princess Diana - Queen of Style/Facebook

Чарльз не сприймав серйозно депресію дружини, називаючи її маніпуляцією, і демонстрував щодо Діани повну байдужість, згадують сучасники.

У лютому 1996 року Діана, втомившись від "шлюбу на трьох", оголосила, що погодилася на розлучення. Раніше на цьому наполягала і власне королева Єлизавета II — після скандального інтервʼю невістки в програмі ВВС "Панорама". Принцеса Діана тоді розкрила журналісту Мартіну Баширу чимало неприємних фактів про королівську сімʼю, чого раніше собі не дозволяв ніхто з Віндзорів. Так, вона не тільки розповіла про депресію, спроби суїциду, пригоди чоловіка, але зізналася й у своїх зрадах.

Зустрічі із журналістом проходили в таємниці від Букінгемського палацу — тож інтервʼю дійсно стало "бомбою". Через місяць королівський прессекретар подав у відставку, а королева надіслала Чарльзу та Діані листи з вимогою негайно розлучитися.

[ + – ] Інтерв'ю Діани справило ефект вибуху бомби і зумовило її розлучення

Розлучення було завершене 28 серпня 1996 року. Умови врегулювання враховували виплату принцесі в розмірі майже $23 млн і щорічне утримання в розмірі $519 тис. Уже колишнє подружжя домовилися про активну участь у вихованні синів, а Діана залишилася жити в Кенсингтонському палаці. Їй дозволили зберегти титул принцеси Уельської, проте Діана позбулася статусу Її Королівської Високості. Це означало, що відтепер вона повинна була робити реверанс перед тими, хто таким статусом володіє — враховуючи власних дітей. У процесі розлученні Діана також відмовилася від більшості благодійних організацій, з якими працювала, обмежившись лише кількома напрямками: безпритульність, СНІД, проказа і рак.

У 1996 році Діана взяла участь в кампанії із заборони протипіхотних мін — заході більш політичному, ніж це допустимо для британської королівської сімʼї.

[ + – ] Діана в кампанії проти використання протипіхотних мін Фото: Getty Images

Принцеса Діана та Доді аль-Файєд. Нове кохання?

Після розлучення принцеса Діана зустрічалася з декількома відомими людьми, враховуючи Джона Кеннеді-молодшого і співака Браяна Адамса. Однак коханням всього її життя став пакистанський хірург Хаснат Хан. Діана назвала його "містером Чудово", і він розбив їй серце, коли вирішив, що умовності життя в королівській родині зроблять його занадто нещасним, щоб продовжувати їхні стосунки.

На початку 1997 року ЗМІ заговорили про роман Діани із 42-річним продюсером і плейбоєм Доді аль-Файєдом (Імад Мухаммед аль-Файєд). Його батько, Мухаммед аль-Файєд, володів, серед іншого, універмагом Harrods і готелем Ritz у Парижі. Вони познайомилися, коли принцеса Уельська гостювала у Мухаммеда аль-Файєда на Лазурному березі. Пізніше пара вирушила в круїз Середземним морем.

[ + – ] Діана та Доді аль-Файєд на курорті Лазурна Рів'єра Сент-Тропе, 22 серпня 1997 Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Незважаючи на те, що про цей звʼязок говорили всі світові ЗМІ, друзі Діани запевняли, що ніяких романтичних стосунків немає, а в книзі, написаній дворецьким принцеси, цей факт узагалі заперечувався.

Папараці переслідували Діану та Доді на кожному кроці, бажаючи першими вивести пару "на чисту воду." І це принесло свої трагічні плоди.

[ + – ] Принцеса Уельська прибуває в готель Ritz у Парижі 30 серпня 1997 роки (фото з камери спостереження) Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

30 серпня 1997 року коли принцеса і кінопродюсер покинули паризький готель Ritz у супроводі водія Анрі Поля та охоронця Тревора Рис Джонса, за ними натовпом ринули мисливці за сенсаціями, влаштувавши справжнє переслідування.

[ + – ] Останні години життя Діани записали камери відеоспостереження готелю Ritz

Йдучи від навʼязливих фотографів, водій не впорався з керуванням автомобіля, і машина на швидкості врізалася в бетонну опору тунелю під мостом Альма.

[ + – ] Реконструкція ДТП з принцесою Діаною

Доді аль-Файєд і водій загинули миттєво, а принцеса Діана деякий час була ще жива. Вона тихо промовляла фразу "Боже мій, що сталося?", а на питання лікаря реагувала морганням очей. У лікарні Сальпетрієр постраждалу намагалися реанімувати, проте, як зʼясувалося пізніше, від удару її серце дуже сильно змістилося праворуч, а також стався розрив легеневої артерії. Через 3,5 години Діана померла.

[ + – ] Кадри з місця загибелі принцеси Діани Фото: Getty Images

Єдиним уцілілим став охоронець, який отримав важкі травми. Унаслідок ДТП він частково втратив памʼять і стверджує, що абсолютно нічого не памʼятає власне про момент аварії.

Основну провину за цю ДТП світ поклав на папараці, такої ж думки дотримуються досі й сини загиблої, Вільям і Гаррі.

Багато хто вважав і вважає досі, що смерть "народної принцеси" стала результатом змови, і що Діану вбили спецслужби Великобританії. Олії у вогонь підлив охоронець Діани Алан Макгрегор, який заявив, що в день загибелі Діани він помітив безліч порушень правил безпеки. Аналогічної думки дотримувався батько Доді, і навіть подав відповідний позов, який французька сторона відхилила.

[ + – ] Папараці переслідували Діану з моменту розкриття її заручин із принцом Чарльзом до її трагічної смерті Фото: Princess Diana - Queen of Style/Facebook

Скотланд Ярд через 10 років після загибелі Діани за результатами розслідування опублікував звіт, де йшлося про те, що в крові водія Анрі Поля алкоголь перевищував норму втричі, а швидкість руху в тунелі була вдвічі більшою, ніж допустима на цій ділянці дороги, що й могло слугувати головними причинами трагедії.

Сімʼя Діани відразу після її смерті створила благодійний фонд її імені, і протягом першого ж тижня на його рахунок надійшло 150 млн доларів.

[ + – ] Загибель принцеси Діани шокувала світ, за церемонією прощання з нею спостерігали десятки мільйонів осіб Фото: Getty Images

Принцесу поховали 6 вересня на відокремленому острові в маєтку Елторп у Нортгемптонширі.

[ + – ] Похорон принцеси Діани — відео

Згідно із заповітом Діани, всі її коштовності відходили майбутнім нареченим її синів. Так, Кейт Міддлтон отримала в подарунок ту саму обручку із сапфіром, а Меган Маркл — каблучку з аквамарином, а також весільний наряд своєї покійної свекрухи.

Цікаві факти про принцесу Діану

Діана мріяла стати балериною, однак через високий зріст (178 см) від цієї мрії довелося відмовитися.

[ + – ] Діана Спенсер у балетному костюмі (початок 1970-их) Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Коли дівчинці виповнилося 12 років, її відправили в школу-інтернат.

Юній Діані Спенсер важко давалися точні науки, і в школі вона кілька разів провалювала іспити з математики. Зрештою, вона кинула школу, коли їй було всього 16.

У своїй весільній клятві Діана випадково змінила порядок перших двох імен Чарльза, сказавши "Філіп Чарльз Артур Джордж" замість "Чарльз Філіп Артур Джордж". Також принцеса відмовилася говорити, що "підкорятиметься" Чарльзу, і цей крок пізніше повторили обидві її невістки.

Будучи заміжньою, принцеса дуже зблизилася з охоронцем Баррі Маннакі. Навколишні бачили, як вона привʼязана до цієї людини, хоча й не були впевнені в тому, чи існує між ними роман. Коли Маннакі загинув у 1987 році, розбившись на мотоциклі, принцеса Уельська вважала, що його могли ліквідувати таким способом королівські спецслужби.

[ + – ] Принцеса Діана та її охоронець Баррі Маннакі Фото: Скриншот

З 1986 по 1991 рік у Діани був роман із кавалерійським офіцером, інструктором із верхової їзди Джеймсом Гʼюїттом, що вона підтвердила й у скандальному інтервʼю 1995 року. Після розриву стосунків чоловік ледве не покінчив життя самогубством. Подейкували, що рудоволосий Гʼюїтт може бути батьком Гаррі, хоча і Діана, і її колишній коханець це всіляко заперечували.

[ + – ] Принцеса Діана і Джеймс Гʼюїтт, "герой її роману" Фото: Открытые источники

Принцеса Діана була однією з перших знаменитостей, яка розповіла, що бореться з розладом харчової поведінки. Коли принцеса пояснила свої роки боротьби з булімією, вона описала психічне захворювання як "симптом" набагато більш серйозної проблеми: її шлюб без любові й те, наскільки нещасним він її зробив.

На 12-му тижні вагітності першою дитиною Діана впала зі сходів у Сандрінгемі. Через занепокоєння за майбутнього спадкоємця престолу був викликаний королівський гінеколог сер Джордж Пінкер, який після огляду заявив, що з плодом все добре.

Діана порушила королівську традицію народжувати вдома, й обидва її сина зʼявилися на світло в крилі Ліндо лікарні Святої Марії в 1982 і 1984 роках. Саме тут усіх своїх дітей народила і Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма.

[ + – ] Принцеса Діана та принц Чарльз із новонародженим принцом Вільямом Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Принцеса Уельська не хотіла, щоб її сини, Вільям і Гаррі, росли в "міхурі" королівських привілеїв. Вона багато працювала над тим, щоб дати їм ті враження, які їй самій так подобалися в дитинстві. Принцеса водила своїх улюблених синів у McDonaldʼs, змушувала вистоювати в черзі з усіма в тематичних парках і навіть сама відвозила їх до школи.

19 квітня 1987 принцеса Діана зустрілася з пацієнтом із ВІЛ і зламала всі стереотипи, які стосувалися цих пацієнтів як недоторканних. Визнаючи той факт, що СНІД не передається через фізичний дотик, вона потиснула руку пацієнту без будь-яких рукавичок і захисту. "ВІЛ не робить людей небезпечними для життя. Ви можете потиснути їм руки й обійняти. Бог знає, що їм це потрібно", — сказала вона тоді.

[ + – ] Принцеса Діана стала першою королівською особою, яка потиснула руку людині з ВІЛ

Крім своєї діяльності з боротьби з ВІЛ/СНІДом, Діана підтримувала більше 100 благодійних організацій. До них належать дитяча лікарня на Грейт-Ормонд-стріт і вже згадана вище міжнародна кампанія за заборону протипіхотних мін, яка пізніше отримала Нобелівську премію миру. Обидва сини принцеси Діани продовжують свою роботу в цих благодійних організаціях донині.

Незважаючи на те, що Діану називають "народною принцесою", вона ніколи не думала, що стане королевою, і була впевнена: сімʼя чоловіка ніколи не прийме її як королеву.

"Тому що я роблю все по-іншому, тому що я не дотримуюся правил, тому що я керуюся серцем, а не головою. Але хтось повинен піти туди і любити людей", — говорила принцеса Діана. Напевно, тому до цих пір її з вдячністю і симпатією згадують мільйони.