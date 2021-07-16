Секс у 50. Що вже відомо про новий серіал "Секс у великому місті"

Ми зібрали все, що вже відомо про перезапуск культового проекту.

10-серійний серіал HBO Max під назвою And Just Like That розповість історії трьох із чотирьох головних героїнь оригінального шоу — Керрі, Міранди та Шарлоти, яких грають Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс. Проект покаже життя улюблених персонажів "про життя і дружбу у віці за 50". Як повідомлялося раніше, Кім Кетролл не повернеться в ролі Саманти. За матеріалами Harper's Bazaar.

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"Секс у великому місті" став одним із флагманських шоу HBO ще в 1998 році, залишивши незгладимий слід у сучасній поп-культурі (й у нашому гардеробі) і визначивши епоху, коли група розумних та успішних жінок у віці "30+" відверто розповідала про секс і стосунки.

Протягом шести сезонів — і двох фільмів — дружба культового квартету витримала серйозні випробування, діагноз раку грудей, тимчасові любовні інтриги Керрі та Біга, дерматологічні катастрофи, розлучення і радісні мальовничі розповіді Саманти про її сексуальні контакти за пізнім сніданком.

Ми навіть дізналися справжнє ім'я Біга — Джон!

Створена Дарреном Старом і заснована на однойменній колонці Кендіс Бушнелл, драма також стала любовним "листом із Нью-Йорка" у відповідь з яскравими кадрами жвавого міського пейзажу. А ще була приголомшлива квартира Керрі зі стабільною орендною платою — враховуючи знамениту гардеробну, повну дизайнерських знахідок.

[ + – ] Кадр із серіалу "Секс у великому місті"

Отже, готуючись до наступної глави "Сексу у великому місті", ми ділимося тим, що знаємо вже про новий проект.

Хто буде в ньому?

Троє з чотирьох головних героїнь почали зніматися в реюніон-проекті в Нью-Йорку: SJP повернулася до ролі Керрі, Синтія Ніксон — до ролі Міранди і Крістін Девіс знову стала Шарлотою.

Ми всі пам'ятаємо, Сару Джессіку Паркер у кадрах на знаменитих щаблях квартири Керрі, де відбулося багато пам'ятних моментів з оригінального серіалу. А також, бачимо, що творці оновленого проекту не відступили від улюбленого образу Керрі Бредшоу — вона знову "схожа на себе" і все на тих же сходинках.

[ + – ] Фото: The Hollywood Reporter

На іншому кадрі Паркер була помічена фотографами в білій сукні зі складками і дитячому рожевому пальто. Крістін Девіс (Шарлота) також була помічена на зйомках у місті з новим пухнастим улюбленцем. В оригінальній серії Шарлота бере собаку породи кавалер-кінг-чарльз-спанієль на ім'я Елізабет Тейлор. На нових кадрах видно, як вона вигулює іншу собаку, але невідомо, чи є це її власним вихованцем.

[ + – ] Фото: The Hollywood Reporter

Синтія Ніксон також була помічена в зйомках сцен зі своєю партнеркою по фільму Паркер. Одягнена вона була в класичний костюм Міранди у вигляді шикарних брюк на замовлення та ефектної сорочки.

[ + – ] Фото: The Hollywood Reporter

У квітні 2021 Джон Корбетт, який грає колишнього коханого Керрі Ейдана Шоу, підтвердив, що повернеться в "кілька епізодів". "Я збираюся зробити шоу", — сказав він тоді, назвавши роботу над своєю роллю "дуже захопливою". Його поява в шоу викликає додаткові питання про те, хто буде основним любовним інтересом героїні Керрі, особливо після того, як у лютому з'явилися повідомлення про те, що Кріс Нот (містер Біг) не фігуруватиме в новому серіалі. Однак, із тих пір Кріс Нот заявив, що "все змінюється, враховуючи інформацію в таблоїдах".

[ + – ] Кадр із серіалу "Секс у великому місті"

Містер Біг, якого грає Кріс Нот, також повернеться на наші екрани. Незважаючи на місяці припущень про те, чи повернеться містер Біг, Deadline підтвердив новину про його повернення.

"Як ми могли б коли-небудь зробити нову главу історії "Секс у великому місті" без нашого містера Біга?" — сказав виконавчий продюсер Кінг, пояснивши, що Нот насправді "якийсь час вів переговори", згідно з інформацією ресурсу Deadline.

[ + – ] Кадр із серіалу "Секс у великому місті"

Є інформація, що Девід Ейгенберг, який грає Стіва Бреді, теж повернеться. "Вони подзвонили мені, — сказав Ейгенберг E! News у березні, додавши, що він "майже впевнений", що буде у відродженні. Поки немає новин про те, чи повернеться Еван Гендлер до своєї ролі чоловіка Шарлоти, Гаррі Голденблатта.

Зі свого боку, Кім Кетролл не гратиме свою роль неповторної PR-менеджерки Саманти Джонс, і малоймовірно, що вона буде передана іншій акторці, незважаючи на те, що Кетролл раніше пропонувала, щоб "її зіграла інша акторка — можливо, вони могли б зробити це афроамериканкою Самантою Джонс або іспаномовною Самантою Джонс".

За словами головного контент-менеджера каналу HBO Кейсі Блойса, в сценарії відсутність Саманти буде обіграна як частина сюжетної лінії, щоб показати, як дружба може розвиватися з роками.

"Вони не намагаються переробити "Секс у великому місті". Ми не намагаємося сказати, що улюблені персонажі заново переживають свої 30", — сказав Блойс ET Canada. "Це значною мірою історія про жінок у віці 50 років, і вони мають справу з речами, з якими люди мають справу в свої 50".