Вагітна внучка королеви Єлизавети II вирішила покинути Лондон

Британська принцеса й італійський аристократ вирішили переїхати в більш тихе місце, щоб ростити дитину подалі від цікавих очей.

32-річна принцеса Беатріс і її 38-річний чоловік, італійський аристократ Едоардо Мапелло Моцці, пригледіли будинок за 3 млн. фунтів стерлінгів в Оксфордширі, щоб переселитися туди перед народженням первістка, повідомляє Express.

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Переїзд із Лондона в заміський будинок забезпечить Беатріс, яка вперше стане мамою, й Едоардо невимушений спосіб життя та допоможе мінімізувати увагу папараці до новоспечених батьків.

Відомо, що в "будинку мрії", як уже охрестили цей маєток у ЗМІ, є тенісний корт, басейн і місце для вечірок.

Минулого місяця пара відзначила першу річницю весілля. Вперше молоді люди разом вийшли на публіку в березні 2019 року на гала-вечорі, організованому Національною портретною галереєю в Лондоні. Пізніше в тому ж місяці пара була сфотографована, тримаючись за руки, в Нью-Йорку.

[ + – ] Весілля принцеси Беатріс і Едоардо Мапелло Моцці Фото: Скриншот

Беатріс і Едоардо одружилися на приватній церемонії 17 липня 2020 року. Весілля переносилося кілька разів. Спочатку причиною став секс-скандал за участю принца Ендрю, батька Беатріс, потім через "Мегзіт" та інформацію про розлучення одного з онуків королеви, а потім у плани втрутилася пандемія коронавірусу.

На вінчанні наречена з'явилася в одній із улюблених суконь своєї бабусі-королеви, створеній дизайнером Норманом Гартнеллом. У цілому ж образ нареченої, як і сама церемонія, були натхненні весіллям Єлизавети II та герцога Единбурзького. На церемонії були присутні всього 15 гостей із числа найближчих родичів.

Уже через кілька місяців Букінгемський палац повідомив про вагітність Беатріс. Дитина повинна з'явитися на світ восени.