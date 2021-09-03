Від "Ранкового шоу" до "Опівнічної меси": топ-9 серіалів для ненудної осені

Осінь буде щедра як на нові серіали, так і на продовження проектів, які полюбилися.

Осінь із перших днів показала, що особливо розраховувати на вечірні прогулянки на природі не варто, тому саме час запастися пухнастим пледом, гарячим чаєм і забезпечити собі затишний куточок для перегляду серіалів. А їх цієї осені обіцяють цікаві й багато в найрізноманітніших жанрах — від комедії до горора. Фокус вирішив підказати, що подивитися у вересні-листопаді. Пропонуємо вибрати цікавий серіал із нашої вибірки.

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Паперовий будинок: п'ятий сезон

Прем'єра — 3 вересня

Сезон — 5

Кількість епізодів — 8

П'ятий і останній сезон іспанського серіалу, знятого в жанрі кримінальної драми, буде розділений на дві половини, перша з яких вийде в вересні, а друга — в грудні.

Сюжет всього серіалу обертається навколо злочинців (щоб не видавати себе, вони одне одного називають іменами міст), які в попередніх сезонах під проводом геніального Професора спочатку грабують Королівський монетний двір, а потім Банк Іспанії. На боротьбу влада відправляє всі наявні сили, від поліції до армії. Але грабіжникам доводиться розбиратися не тільки з атакуючими їх силовиками, але і з особистими проблемами.

Головна інтрига нового сезону "Паперового будинку" будується навколо долі Професора, який у кінці четвертого сезону виявився на прицілі у детектива Алісії Сьєрри. Чи зуміє врятувати талановитого лиходія його команда, залишається загадкою. Крім того, ходять чутки, що в серіал повернеться Берлін, який героїчно загинув в одному з попередніх сезонів. Правда, чи буде це тільки в спогадах героїв або ж сценаристи якимось чином воскресять його, поки невідомо.

Головний шоураннер серіалу Алекс Піна до останнього тримає інтригу, але обіцяє, що фінал пригод грабіжників буде "найепічнішим і захоплюючим". За його словами, на роздуми про те, як розпустити банду злочинців, пішов рік.

У п'ятому сезоні герої "Паперового будинку" повернуться востаннє, оскільки творці проекту не хочуть розтягувати серіал, який полюбився багатьом, і піти з хорошими рейтингами. Однак є інформація, що не всі герої попередніх сезонів дійдуть до фіналу, а кінцівка буде не такою райдужною, як чекають глядачі.

[ + – ] П'ятий сезон серіалу "Паперовий будинок", який полюбився багатьом, буде останнім

Американська історія злочинів, 3 сезон: Імпічмент

Прем'єра — 7 вересня.

Сезон — 3

Кількість епізодів — 10

"Імпічмент" — третій сезон "Американської історії злочинів". У ньому розповідається про секс-скандал у Білому домі за участю президента Білла Клінтона і стажерки Моніки Левінські, який розгорівся в 1998 році, коли подруга дівчини, яка працювала з нею, оприлюднила записи розмов глави держави та його пасії. В результаті Клінтон ледь не позбувся поста, а на кар'єрі Левінські був поставлений жирний хрест.

В основі сюжету — книга Джеффрі Тубіна "Велика змова: справжня історія сексуального скандалу, який майже звалив президента", а одним із продюсерів серіалу стала сама Моніка Левінські, роль якої у фільмі зіграла Біні Фельштейн.

Події показані очима жінок, що опинилися в центрі скандалу, — Моніки Левінські (Біні Фельдштейн), Лінди Тріпп (Сара Полсон) і Паули Джонс (Аннали Ешфорд). Всі три відразу потрапили під пильну увагу громадськості та ЗМІ.

[ + – ] "Імпічмент" розповість про скандал навколо зв'язку президента США і 22-річної стажерки

Люцифер, 6 сезон

Прем'єра — 11 вересня

Сезон — 6

Кількість епізодів — 16

Ексцентричний король пекла Люцифер, втомившись від одноманітності на троні, вирішив розважитися і прийшов у світ людей. У Лос-Анджелесі він став власником розкішного клубу, де познайомився з детективом Хлоєю Декер, якій потім почав допомагати в розслідуванні злочинів.

П'ятий сезон закінчився тим, що Люцифер полетів у рай, щоб повернути загиблу кохану Хлою до життя, абсолютно не піклуючись про власне майбутнє. Саме така самопожертва дозволила йому стати новим Богом і підпорядкувати собі своїх братів і сестер.

Творці серіалу тримають інтригу шостого сезону, який стане останнім, і обіцяють вражаючий фінал.

[ + – ] У шостому сезоні "Люцифера" буде навіть анімаційний момент

Y: Останній чоловік

Прем'єра — 13 вересня

Сезон — 1

Кількість епізодів — 8

Сюжет фантастичного пригодницького серіалу, перша серія якого виходить вже 13 вересня, розповідає про хлопця з США на ім'я Йорик, єдиного чоловіка, який вижив на Землі після невідомої вірусної інфекції, яка вбила всіх носіїв Y-хромосоми. Він розшукує свою дівчину Бет, яка живе в Австралії, а його вірним супутником в дорозі є мавпочка-капуцин.

Під час подорожі Йорик зустрічає жінку, надану урядовим агентом. Вона хоче отримати кров Йорика, щоб, за її словами, створити антидот, який дозволить у майбутньому запобігти вимиранню чоловіків. Однак головний герой небезпідставно побоюється подібної пропозиції, оскільки розуміє, що є для жінок об'єктом полювання. Чим все обернеться, дізнаємося вже скоро.

[ + – ] Чи зуміє вижити останній чоловік у світі, глядачі дізнаються вже 13 вересня

Ранкове шоу, 2 сезон

Прем'єра — 17 вересня

Сезон — 2

Кількість епізодів — 10

У першому сезоні "Ранкового шоу" ведучі Алекс Леві (Дженніфер Еністон) і Бредлі Джексон (Різ Візерспун) спробували з'ясувати, хто "злив" їхнього колегу, популярного ведучого каналу Мітча Кесслера (Стів Карелл), якого звинуватили в сексуальних домаганнях і звільнили. В ефірі ведучі звинувачують керівництво в особі президента каналу Фреда Міклі (Том Ірвін) в тому, що він знав про сексуальні злочини в колективі, проте заплющував на все очі, провокуючи таким чином токсичне середовище серед співробітників.

У другому сезоні події серіалу розгортаються на тлі пандемії коронавірусу. У фільмі буде показаний великий скандал на телебаченні і порушені актуальні теми — такі, наприклад, як рух Black Lives Matter.

До акторського складу доєдналися Джуліанна Маргуліс — зірка серіалу "Хороша дружина", Грета Лі ( "Матрьошка"), а також стендап-комік Хасан Мінхадж.

Опівнічна меса

Прем'єра — 24 вересня

Сезон — 1

Кількість епізодів — 7

В основі сюжету — розповідь про віддалений острів, де місцеве населення веде розмірене і навіть нудне життя. Все кардинально змінюється після того, як до них приїжджає загадковий священик. З його появою в окрузі починають відбуватися страшні події, пояснення яким ніхто дати не може.

Серіал обіцяє полоскотати нерви, оскільки придуманий і знятий Майком Фленеганом, відомим своїми роботами "Привиди будинку на пагорбі" і "Доктор Сон".

[ + – ] Автором серіалу "Остання меса" став "батько" "Привидів будинку на пагорбі" Майк Фленеган

Чакі

Прем'єра — 12 жовтня

Сезон — 1

Кількість епізодів — 10

Історія жахів про ляльку-вбивцю Чакі, куплену на гаражної розпродажу, яка знищує людей, вчергове повернеться на екран — тепер у форматі серіалу. Дія мініфільму розгортається в маленькому місті, де відбуваються страшні вбивства, які змушують переляканих місцевих жителів проявляти свої приховані та страшні риси.

Творці серіалу обіцяють, що він розкриє походження Чакі, буде таким же страшним і жорстоким, як і оригінальна версія, а також, можливо, дасть наводку на те, як знищити цю демонічну істоту. Сценарій до серіалу написав автор всіх фільмів про Чакі Дон Манчіні.

[ + – ] Серіал, за твердженням творців, буде такий же страшний і жорстокий, як і оригінальні фільми про Чакі

Декстер, 9 сезон

Прем'єра — 8 листопада

Сезон — 9

Кількість епізодів — 10

"Декстер" — це розповідь про серійного вбивцю Декстера Моргана, що зумів поєднати тягу до вбивств з допомогою людям і тому полював на злочинців, яких багато років не могла зловити поліція. Однак в якийсь момент правда розкрилася, і герою довелося почати нове життя.

У дев'ятому сезоні, який, імовірно, стане завершальним, показаний Декстер (Майкл Сі Холл) через 10 років після подій восьмого сезону. Він, інсценувавши свою смерть, їде в Орегон, де живе під новим ім'ям і видає себе за лісоруба. Але його натура довго не може ховатися, і приховані демони рвуться назовні.

Спочатку творці серіалу не планували знімати продовження, однак кінцівка восьмого сезону не сподобалася глядачам, які розкритикували фінал. Щоб гідно завершити сагу, було прийнято рішення випустити ще один сезон.

[ + – ] У новому сезоні Декстеру знову доведеться боротися з темною стороною своєї душі

Велика, 2 сезон

Прем'єра — 20 листопада

Сезон — 2

Кількість епізодів — 10

Другий сезон британського комедійного серіалу про російську імператрицю Катерину Велику з Ель Фаннінг продовжує оповідати про німецьку принцесу, яка стала дружиною російського імператора Петра III. Поживши в Росії, вона розуміє: її чоловік не здатний на великі справи, і вирішує взяти кермо влади в свої руки, щоб змінити країну.

Відзначимо, що серіал не ставить за мету історичну достовірність і показує реальних персонажів із зовсім несподіваного боку. Тому не виключено, що події в другому сезоні розвиватимуться найхимернішим чином.

Уже відомо, що в серіалі залишаться всі учасники першого сезону, а сагу про пригоди Катерини творці проекту, в разі його успіху, хочуть розтягнути на шість сезонів.

[ + – ] Творці другого сезону "Великої" обіцяють не менше іронії та гумору, ніж у першому

Нагадаємо, в мережі з'явився офіційний трейлер фільму "Не час помирати". Це п'ятий фільм "бондіани", в якому головну роль зіграв Деніел Крейг.