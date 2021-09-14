Тренди осені 2021. Наймодніші джинси сезону

Розглядаємо найгарячіші тенденції деніму на осінь.

У теплу пору року ми з радістю одягаємо шовкові сукні, шорти і тонкі блузки, а з приходом осені та зими настає час, коли нелегко обійтися без кількох пар джинсів. Словом, якщо ви маєте намір придбати нові джинси в сезоні осінь-зима 2021, пропонуємо акцентувати увагу на ключові тренди цієї одиниці одягу.

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Цього разу стали актуальними прямий крій, класичні відтінки синього, лаконічні чисті лінії і зрозумілі силуети. Тут є чому порадіти, особливо тим, хто вважає себе прихильником мінімалізму. Однак яскраві тренди серед свіжих рішень також присутні: наприклад, чого вартий новий маст хев сезону — носити джинси низько на стегнах, немов ми знову опинилися в 2000-х, або беззмінний лідер дизайнерів — стиль печворк родом із 1970-х років.

Джинси прямого крою

[ + – ] У цьому сезоні джинси прямого крою прийдуть на зміну експериментальним силуетам

Одна з найпопулярніших джинсових тенденцій сезону осінь-зима 2021 — прямі або злегка завужені моделі брюк, без декору і контрастних потертостей, помірної (усередненої) посадки. Така модель джинсів підійде тим, кому потрібно згладити недоліки силуету і додати фігурі стрункості. Друга перевага цієї моделі — доречність і функціональність. Прямі лаконічні штани з деніму зможуть ефектно поєднуватися з класичними, спортивними, кежуал-образами. Якщо ви зупините вибір на такій моделі — точно не помилитеся і зможете її неодноразово вдягти протягом сезону.

Денім восени 2021: класичні відтінки синього

[ + – ] Класичні відтінки для деніму знову в моді

У сезони минулих років були актуальні брюки з деніму не звичайних для джинсів відтінків. А в сезоні осінь-зима 2021 на перше місце вийшли консервативні рішення — класичний тісно-синій. При цьому штани можуть мати як щільний синій відтінок, так і ефект легкої "вареності" й потертості. Але не більше того: занадто контрастних щодо основного кольору світлих плям на модних джинсах бути не повинно. Також у моду повернулися різноманітні відтінки від синього до небесно-блакитного.

Джинси з низькою посадкою

[ + – ] Джинси з низькою посадкою, цього разу вільні та злегка приспущені

Про повернення на модні подіуми джинсів із низькою посадкою говорять буквально всі — від модних журналів до блогерів-трендсетерів. У цьому сезоні джинси повинні сидіти на стегнах низько або дуже низько — саме так, як модники носили штани з деніму на початку 2000-х років. Щоправда, сьогодні це вже не ті обтислі скіні, що були в моді 15-20 років тому. Нинішні джинси з низькою посадкою швидше сидять так тому… що їх так носять. Адже найчастіше штани з низькою посадкою — це вільні моделі джинсів, навмисно приспущені на стегна.

Джинси з високою посадкою

[ + – ] Джинси з високою посадкою також не втратили актуальності

Висока і середня посадка джинсів як і раніше на піку популярності в середовищі модників. Рішень з підкреслено завищеною талією в нових колекціях практично немає, але в іншому нам надається повна свобода. Обирайте ту посадку, яка вам більше подобається і найбільш комфортна: на талії, трохи нижче її або на сантиметр-два вище.

Джинси кльош

[ + – ] Джинси-кльош знову з нами!

Ми знову поринаємо в ностальгію за епохою 1970-х років. Епоха диско продовжує задавати модні тенденції. Так, у новому сезоні осінь-зима 2021 не обійшлося без однієї з головних одиниць одягу того десятиліття — джинсів-кльош усіх силуетів і варіацій. При цьому розширення джинсів-кльош може починатися прямо від стегон, від середини стегна, від коліна або трохи вище, джинси можуть бути середньої довжини, укороченими або видовженими, посадка також допускається різна. У будь-якому випадку, якщо ви вирішите купити джинси-кльош — зможете виглядати актуально восени і взимку 2021 року.

Укорочені джинси

[ + – ] Модель надає жіночності будь-якому силуету, адже в таких штанах залишається відкритою щиколотка

Ми встигли помітити, що в нових колекціях більшість моделей складають штани з деніму повної довжини або подовжених. Але укорочених, як з'ясувалося, нам пропонують теж чимало. Вони все ще актуальні! Укорочені джинси можуть бути злегка прилеглого крою, класичними прямими, розкльошеними, дуже широкими. У будь-якому з варіантів вони додають силуету жіночності, оголюючи щиколотку. Так, протягом теплого вересня і початку жовтня можна комбінувати укорочені джинси з туфлями, кедами або кросівками.