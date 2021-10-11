Меган Фокс показала, як виглядає дочка диявола

Раніше Меган Фокс уже двічі змінювала колір волосся заради участі в нових проєктах.

Голлівудська акторка Меган Фокс, яка з нещодавніх пір знову на слуху, завдяки ефектним образам на червоних доріжках, знову здивувала своїх шанувальників, поділившись новим фото в Instagram.

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На знімку зірка "Трансформерів" замість брюнетки постала в образі блондинки, продемонструвавши "крижаний" світлий колір волосся.

"Так виглядає диявольська дочка", — підписала публікацію знаменитість.

[ + – ] Меган Фокс в образі крижаної блондинки Фото: Меган Фокс/Instagram

За інформацією Elle, така зміна способу — ймовірна підготовка акторки до нової ролі у фільмі "Джонні та Клайд", прем'єра якого запланована на 2022 рік. Він стане новою інтерпретацією знаменитої історії про Бонні та Клайда. Меган зіграє головну жіночу роль, а її партнером на майданчику буде Тайсон Ріттер, раніше знімався в "Проповіднику".

Фокс не вперше радикально змінює колір волосся. У 2015 і 2019 році вона вже була блондинкою, але врешті-решт знову ставала брюнеткою.

Останнім часом про Меган мало говорять як про акторку. Замість цього її називають новою іконою стилю Голлівуду. Завдяки своєму стилісту Мейву Рейлі акторка повністю змінила гардероб і почала експериментувати з дуже сміливими образами, з'являючись на сторінках популярних видань.

Крім цього, публіка уважно стежить за розвитком її роману з репером Machine Gun Kelly. Зовсім нещодавно пара знялася в дуже відвертій фотосесії для глянцевого журналу.