Солодкий смак "Гри в кальмара". Як у культовому серіалі з'явилося печиво далгона та хто його готував на зйомках

Просто, мило та доленосно: вуличний продавець солодощів зірвав справжній джекпот, коли його запросили спекти печиво для зйомок серіалу "Гра в кальмара". Традиційний корейський десерт далгона пов'язують із повоєнною бідністю. Але Лім Чан Чжу та його дружина Чон Чжон Сун завдяки цукровому печиву стали популярними й успішними.

Культовий серіал Netflix "Гра в кальмара" розповідає про найбільш знедолених і глибоко занурених у борги жителів Південної Кореї, які змагаються в смертельно ризикованих дитячих іграх, борючись за можливість виграти 45,6 мільярда (38 мільйонів доларів).

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На одному з етапів учасники повинні видряпати з хрусткого цукрового печива (корейський десерт, який називається далгона) трикутник, парасольку, зірку — так, щоб фігурки не тріснули. Тих, хто не впорається, пристрелять на місці.

Фокус переклав історію про те, як печиво далгона з'явилося в серіалі "Гра в кальмара".

[ + – ] Режисер "Ігри в кальмара" згадує, що в дитинстві міг видряпати з печива навіть найскладнішу фігурку — парасольку

Як Хван Дон Хьок придумав для "Гри в кальмара" рівень із печивом

Гра, де ставка — життя чи смерть, натхнена особистим досвідом режисера Хван Дон Хьока, який виріс у Сеулі в 1970-х роках: тоді нагородою для дитини, яка зуміла успішно витягти фігурку з печива, була ще одна безкоштовна далгона.

Хван завжди був сповнений рішучості виграти додаткове частування та згадує, що свого часу використав кілька хитрощів. Наприклад, облизував печиво, щоб зробити його м'якшим, або нагрівав голку запальничкою. Обидва ці прийоми використовують персонажі "Гри в кальмара" — і це одні з найнапруженіших моментів проходження рівня з печивом.

"Для продавця далгон я був серйозною проблемою, — розповідає тепер режисер, — мені вдавалося витягти навіть найскладнішу фігурку — парасольку".

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Хто готував печива далгона для зйомок "Гри в кальмара"

На знімальному майданчику з цукровими печивами впоратися було складно: через вологість у корейський сезон дощів вони швидко розм'якшувалися, і постійно потрібні були нові порції. Тому Хван і художник серіалу Че Кен Сон запросили до команди експертів із далгон — щоб вони готували печиво прямо на знімальному майданчику.

Цими фахівцями виявилися жителі Сеула Лім Чан Чжу та його дружина Чон Чжон Сун, яким за три дні зйомок довелося спекти близько 400 печивок. Натомість тепер їхній скромний лоток у театральному районі Сеула — парасолька, навіс і прилавок — одне з найпопулярніших місць у столиці Південної Кореї.

[ + – ] Покупці вишикувалися в чергу, щоб купити хрусткі печива, які спекли Чон Чжон Сун та її чоловік Лім Чан Чжу Фото: The Phnom Penh Post, AFP.

Сьогодні замовлення на солодощі вартістю 2000 вон (близько 1,70 долара США) починають надходити з самого ранку, як тільки відкривається кіоск, — часом покупцям доводиться чекати по шість годин, дехто здається та йде з порожніми руками.

Як приготувати печиво з "Гри в кальмара"?

Приблизно за 90 секунд Лім розплавляє порцію цукру над пальником, а потім додає харчову соду, розкочує цукрову масу в корж і штампує формою, яку вибрав клієнт.

Кондитери пропонують ширший вибір, ніж чотири форми, показані в серіалі (коло, зірка, трикутник, парасолька), а нещодавно навіть додали букву "N" — на честь Netflix, яка зняла знаменитий серіал.

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"Я й уявити не міг уявити, що цей серіал стане таким популярним", — каже Лім про "Гру в кальмара", додаючи, що його життя тепер стало "супернеспокійним".

"Звичайно, я щасливий, тому що мій бізнес іде добре, і далгона стала відомою в інших країнах. Але, може, іноземці скоро навчаться та самі готуватимуть свої власні далгони", — додає кондитер.

Печиво далгона, "Гра в кальмара" та фінансова криза

Історики кажуть, що далгони вперше з'явилися в 1960-х роках, коли Південна Корея все ще була охоплена повоєнною бідністю. Тоді "справжні" десерти, такі як морозиво чи шоколад, були мало доступні та непомірно дорогі. Зате нудотно-солодкі, з нотками горіхів і льодяникової гіркоти печива далгони користувалися величезною популярністю, так що багато продавців відкривали свої кіоски біля шкіл.

Спогади про бідне повоєнне дитинство стали основою для кондитерського підприємства: Лім і Юнг розпочали своє виробництво далгонів із капіталом у 30 000 вон, які в них залишилися після банкрутства 20-річного кравецького бізнесу — ательє довелося закрити під час азійської фінансової кризи 1997 року.

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Просте солодкість пережила піднесення Південної Кореї та її перетворення на 12-у за величиною економіку світу після десятиліть швидкого економічного зростання — на тлі авторитарного правління повоєнного періоду.

Серіал "Гра в кальмара" — це ще один прояв постійно зростаючого впливу поп-культури країни, яка вже відзначилася такими світовими сенсаціями як K-pop гурт BTS і оскароносний фільм "Паразити". Популярність печива далгона цілком вбудовується в цей ряд.

"Південна Корея завжди була на стику сучасності та відсталості, західних інструментів і східних методів, а також зберігала минуле, жертвуючи всім заради майбутнього, — пояснює Майкл Герт, який викладає теорію культури в Корейському національному університеті мистецтв. – І в цьому контексті печиво далгона – це сіль землі та культурний феномен одночасно”.