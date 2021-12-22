Заокеанські канікули. Як не дати пандемії зіпсувати поїздку до США

Посткоподібна реальність формує у сучасних людей нові звички. Типовий приклад — регулярно перевіряти, чи не змінився режим обов'язкових карантинних заходів в інших країнах. Щодо Сполучених Штатів, там правила в'їзду цієї осені змінювалися кілька разів.

Насамперед ми дивимося, чи немає якихось нових умов в'їзду. У 2021 році бажання з'їздити кудись у відпустку часто виникає не тому, що там проводять цікавий туристичний фестиваль або знижують ціни в курортних готелях, а тому, що така поїздка стала можливою через ослаблення протиепідемічних обмежень.

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Коронавірус та правила в'їзду до США: нові обмеження

25 жовтня з'явилася нова вимога — обов'язкова повна вакцинація для всіх відвідувачів віком від 18 років. 8 листопада зняли заборону на в'їзд для тих, хто нещодавно бував у якійсь із країн "червоного списку" [перелік, затверджений урядом США, до якого входили 26 держав Шенгенської зони, а також Великобританія, Ірландія, Китай, Індія, Іран, Бразилія та ПАР]. Для тих, кому хочеться провести зимові канікули в США, скасування "червоного списку" — хороша новина, навіть якщо вони самі в ці країни не їздили. Кількість рейсів із Європи значно зросла з моменту відкриття кордонів із США.

У центрі Нью-Йорка на Таймс-Сквер у ніч з 31 грудня на 1 січня традиційно проходить одна з найзнаменитіших у світі вечірок

Нещодавно в американських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що у зв'язку зі стрімким розповсюдженням омікрон-варіанту коронавірусу президент Джо Байден запропонував звузити тестове вікно для тих, хто приїжджає до країни. У попередній редакції правила в'їзду передбачали, що перед посадкою в літак пасажир, котрий вилітає до США, має надати довідку про негативний результат тесту на COVID-19, зробленого не раніше ніж за три доби до вильоту. Якщо його маршрут до Сполучених Штатів припускав зупинки в інших країнах тривалістю понад 24 години, дійсними вважалися результати тесту, зробленого за 72 години до моменту приземлення в американському аеропорту.

Коли нові обмеження набудуть чинності, мандрівникові знадобиться свіжіша довідка. Максимальний допустимий часовий проміжок від моменту збору біологічного матеріалу для тесту до моменту пред'явлення негативного результату при вильоті або на в'їзді становитиме вже не три, а лише добу. Це підвищить рівень епідемічної безпеки на борту, але значно ускладнить процес підготовки до подорожі.І разом збільшить попит на послуги лабораторій, які можуть гарантувати термінову видачу результатів ПЛР протягом шести годин після тестування, а також готові працювати в неурочні години та вихідні дні.

Американські канікули та місцеві особливості

Ще один важливий нюанс, про який повинні пам'ятати наші співвітчизники, які планують канікули в США: ступінь жорсткості антиковідних обмежень може змінюватися залежно від того, у яку частину країни ви прямуєте. Правила, які ми перерахували, встановлені федеральним законодавством. Крім нього, існують закони штатів, вони можуть наказувати більш-менш суворі карантинні заходи. Різниця зумовлена не лише епідемічними, а й політичними причинами.

[ + – ] У відпустку. Подорожі можливі й за умов пандемії, головне своєчасно до них підготуватися

У США Республіканська партія бореться за пом'якшення правил, Демократична — за жорсткість. Це стосується не лише в'їзду, а й умов доступу до громадських місць, розміщення в готелях, можливості відвідування розважальних заходів. Погодьтеся, прикро було б приїхати до Нью-Йорка на Новий рік і не мати можливості відвідати жодну з грандіозних вечірок, які проводять там у святковий період. Тому, збираючись у поїздку, варто зайти на сайт штату та уточнити локальні обмеження. Для тих з наших читачів, кого це не злякає, Фокус підготував короткий огляд найпривабливіших варіантів святкування Нового року в Сполучених Штатах.

Різдво у США: Нью-Йорк

Сюди варто приїхати наприкінці грудня, щоби саму новорічну ніч провести вже в Нью-Йорку. У центрі на Таймс-Сквер у ніч з 31 грудня на 1 січня традиційно проходить одна з найзнаменитіших у світі вечірок. Для представників американського шоу-бізнесу виступ на цьому заході вважається знаковим моментом, на цю сцену запрошують лише тих, хто в цьому році перебував на піку популярності. Загалом програма розрахована на п'ять годин, але найважливішою вважається та її частина, яка припадає на час між 23:00 та 1:00. Опівночі всі гості спостерігають урочистий спуск величезної "кулі часу", встановленої на будівлі Ван-Таймс-Сквер, що символізує закінчення попереднього року та початок нового.

Якщо хочеться тепла та сонця, краще їхати до Маямі. Там у січні буває цілком пляжна погода

Ця традиція існує з 1907 року. Перша куля важила 317 кг і була 1,5 м у діаметрі. Складалася вона з металевих та дерев'яних конструкцій, світилася зсередини завдяки десяткам ламп розжарювання. На початку ХХ століття це виглядало грандіозно, але порівняно із сучасною "кулею часу" її історичний прообраз здається малюком. Куля поточного року важить понад 5 т, її діаметр перевищує 3,6 м. Зроблено її зі світлодіодів та кристалічних панелей.

Мінімальна вартість квитка на Таймс-Сквер новорічної ночі — $180. Обов'язкова умова доступу для дорослих – наявність двох щеплень від COVID-19, для дітей – супровід щепленого дорослого. Винятком є люди, яким не можна вакцинуватися від коронавірусу з медичних причин. Їм буде потрібна довідка про негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за три доби до заходу.

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Ті ж умови доступу діятимуть для інших, не таких розкручених, але не менш приголомшливих вечірок, запланованих у Нью-Йорку цієї ночі. Любителям солідних івентів, розрахованих на віп-аудиторію, сподобається зустріч Нового року в залі Capitale у Маленькій Італії. Хіпстерам припаде до душі "антибал" у Вільямсбурзі, у закладі під назвою 74Wythe. Нью-Йоркський бар Bathtub Gin планує новорічну ніч у стилі ретро, а Block Party на Блікер-стріт – у стилі диско. На кожній із цих вечірок виступатимуть знамениті музиканти.

Новий рік у Маямі

Є у святкування Нового року в центрі "Великого яблука" один суттєвий мінус — зими в Нью-Йорку досить суворі. Холод і високий рівень вологості — не найприємніше поєднання. Якщо хочеться тепла та сонця, краще їхати до Маямі. Там у січні буває цілком пляжна погода, середня температура води в зоні купання +24°С. До речі, цікаві вечірки тут також намічаються.

Кількість рейсів із Європи значно зросла з моменту відкриття кордонів із США

Значна частина місцевого бомонду новорічної ночі збирається в закладі Marion на костюмований бал. Цього року тема свята — легендарний фільм "Касабланка" з Гамфрі Боґартом та Інгрід Бергман. Декор залу, костюми учасників та концертна програма імітуватимуть Rick's Café — вигадане місце, яким керував головний герой фільму.

Любителям сучасного гламуру більше сподобається новорічне шоу у Fontainbleau. Із програмою тут усе просто: у першій частині концерт поп-виконавців, у другій дискотека. Тим, кому важливо після свята прикрасити свої соціальні мережі максимально ефектними фотографіями, краще піти до ресторану Watr, який влаштовує святкування на даху з магнетично красивою панорамою, або в Space Park, де пройдуть шоу вогнів та дискотека просто неба.

Новорічна ніч у Лас-Вегасі

Задля справедливості визнаємо, що найкращі в Америці шоу вогнів влаштовують не в Маямі, а в Лас-Вегасі. Наймасштабніше з них проходить кожної новорічної ночі на відкритому майданчику готелю Plaza. На самий майданчик глядачів не допускають з міркувань безпеки, під час вистави там можуть бути лише піротехніки. Для глядачів обладнано спеціальні переглядові зони. Місця в таких зонах потрібно бронювати заздалегідь. Втім, досвід минулих років показує, що за бажання деякі фрагменти шоу можна побачити і без спеціального квитка, якщо вчасно опинитися біля готелю.

[ + – ] Масштабне шоу проходить кожної новорічної ночі на відкритому майданчику готелю Plaza Фото: pexels.com

А ось новорічну "Містерію" цирку Du Soleil, яку теж показують у Лас-Вегасі безкоштовно, на жаль, ніяк не подивишся. Мінімальна ціна квитка: $81 при ранньому бронюванні та $115 — напередодні вистави. Навіть якщо ви бачили виступи цього цирку в інших містах та маєте уявлення про майстерність акробатів Du Soleil, шоу у Лас-Вегасі вас здивує. Тут вистави відбуваються в залах спеціальної конструкції, які неможливо транспортувати та вкрай складно відтворити під час гастролей. Тому багато спецефектів цирку доступні лише у Вегасі.

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Ще одне знакове для Лас-Вегаса шоу – Extravaganza – сподобається любителям екстриму та еротизму. Дітей на це шоу краще не водити. Крім акробатів, у програмі Extravaganza є екзотичні танцівниці та стендап-коміки. Кульмінацією шоу традиційно вважається виступ мотоциклістів, які показують трюки під куполом.

Любителям класики більше сподобається коктейльна новорічна вечірка в казино "Венеція". У приміщенні під штучним небом у декораціях, які досить точно імітують венеційські канали і площі, виступатимуть справжнісінькі оперні співаки. Там можна буде поплавати на гондолі.

Тим, кому хочеться потанцювати, краще зустрічати Новий рік у готелі Virgin. Там цієї ночі буде повноцінна дискотека з розкрученими діджеями та живими виступами популярних RnB-виконавців.