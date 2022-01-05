Меган Маркл переплюнула Кейт Міддлтон: як виглядає найдорожча сукня герцогині Сассекської

Меган Маркл давно славиться своєю любов'ю до дорогого одягу і вважає за краще не економити на брендовому вбранні.

Герцогиня Сассекська очолила рейтинг королівських осіб, які з'явилися в найдорожчих вбраннях у 2021 році, пише Express.

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Меган Маркл вийшла на килимову доріжку гала-концерту Salute to Freedom у Нью-Йорку в яскраво-червоній сукні від венесуельського модельєра Carolina Herrera вартістю 4444 фунти стерлінгів (165 415 тис. грн). Модель має яскраво виражений виріз із відкритою спиною та об'ємну спідницю зі шлейфом, а також велике декольте.

[ + – ] Меган Маркл у сукні від Carolina Herrera Фото: Getty Images

Образ дружина принца Гаррі доповнила туфлями із відкритою п'ятою від італійського люксового бренду Giuseppe Zanotti вартістю 260 фунтів стерлінгів (9678 грн) та ювелірними прикрасами.

Таким чином, Меган Маркл обійшла свою вічну суперницю Кейт Міддлтон, найдорожча сукня якої минулого року коштувала 4000 фунтів стерлінгів (149 тис. грн). Йдеться про "золоте" вбрання від дизайнера Jenny Packham, у якому Кейт з'явилася у вересні на прем'єрі фільму "Не час помирати" у Королівському Альберт-холі. Воно стало найдорожчим придбанням герцогині Кембриджської у 2021-му.

[ + – ] "Золота" сукня Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Найекономнішою з монархів виявилася королева Іспанії Летиція, яка з'явилася на урочистому заході в одній з найдешевших суконь минулого року. Під час офіційного візиту до Швеції вона надягла темно-синю сукню з тюлю з рюшами від H&M, яка продавалася в роздріб за 226 фунтів стерлінгів (8412 грн).

[ + – ] Королева Летиція у сукні H&M Фото: Casa Real

Повертаючись до Меган Маркл, зазначимо, що торік її розкритикували за недоречне вбрання, яке та обрала для візиту до школи для бідних у Гарлемі під час триденного візиту до Нью-Йорка. Перед дітьми із сімей з невисоким статком герцогиня з'явилася в ансамблі, вартість якого перевищувала $17 тис.

Найяскравіші образи Кейт Міддлтон на Різдво.