Стилістка назвала улюблену модель джинсів Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон віддає перевагу демократичним брендам, а джинси, в яких вона з'являється на публіці, моментально розлітаються з полиць магазинів.

40-річна герцогиня Кембриджська Кетрін уміє з гідністю носити не лише вбрання від відомих дизайнерів і ділові ансамблі, а й повсякденний одяг. На зустрічах зі школярами або під час відвідування спортивних заходів її часто можна побачити у джинсах. Особливо Кейт Міддлтон любить джинси-скіні, а також класичні моделі блакитного кольору.

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Стилістка Кейт Мендонса у своєму огляді для Yahoo Lifestyle Canada розповіла, що дружина принца Вільяма дуже любить джинси демократичного шведського бренду & Other Stories. Саме в них, а також у футболці H&M герцогиня позувала журналістам, коли вакцинувалася від коронавірусу в травні минулого року.

[ + – ] Кейт Міддлтон у джинсах Favorite Cutе від бренду & Other Storie

Модель джинсів Favorite Cutе — це все, що потрібно справжнім любителям джинсів, стверджує стилістка. Вони на 99% складаються з органічної та переробленої бавовни та на 1% — з еластичного матеріалу для зручної посадки. Джинси досить жорсткі на дотик, мають високу талію, вузькі штанини та представлені у двох варіантах: стандартному й укороченому.

[ + – ] Джинси, які носить герцогиня Кембриджська, стали хітом продажу Фото: & Other Stories

Хоча незрозуміло, які саме, стандартні чи укорочені джинси обрала Кейт Міддлтон, вони швидко стали хітом серед блогерів і покупців.

Вартість пари таких штанів — $89 доларів (2 530 грн).

Раніше ми розповідали про найвишуканіші образи Кейт Міддлтон на Різдво, а також про найдорожчу сукню герцогині за минулий рік.

Нагадаємо, які моделі джинсів будуть популярні у лютому та наступної весни.