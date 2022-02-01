Джулія Робертс зворушливо привітала чоловіка з днем народження (фото)

Цього року подружжя відсвяткує 20-річну річницю від дня весілля. Їм не раз пророкували розлучення, проте всупереч усім передбаченням Джулія і Деніел, як і раніше, разом і щасливі.

54-річна оскароносна американська актриса Джулія Робертс привітала свого чоловіка Дені Модера з його 53-річчям у соціальній мережі Instagram, супроводживши фотографію чоловіка з дошкою для серфінгу зворушливим підписом.

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"Усім щастя 🎂🎁⚡️ ти змушуєш мій світ обертатися 🧡#", — написала знаменитість.

Фото вже зібрало майже 76 тисяч лайків, а всього на сторінку актриси підписано 9,4 млн людей по всьому світу.

[ + – ] Деніел Модер, чоловік Джулії Робертс

Дені та Джулія разом уже майже 20 років. До Модера в Робертс було бурхливе особисте життя. У молодості вона зустрічалася з такими легендами кіно як Ліам Нісон і Меттью Перрі, Ділан МакДермонт і навіть Річард Гір, а за канадського актора Кіфера Сазерленда навіть зібралася заміж, однак скасувала урочистість за три дні до церемонії після того, як у газеті з'явилося неоднозначне фото нареченого в компанії невідомої дівчини.

Під вінець Джулія все ж таки сходила. У 1993 році знаменитість одружилася з кантрі-співаком Лайлом Ловеттом лише після трьох тижнів знайомства. Все сімейне життя проходило в роз'їздах через щільні робочі графіки подружжя, тому розлучення стало логічним завершенням через два роки.

Кохання всього свого життя Робертс зустріла на знімальному майданчику фільму "Мексиканець". Оператор Деніел Модер одразу підкорив серце красуні. На той момент він ще був одружений, і, кажуть, Джулії навіть довелося заплатити колишній дружині коханого відступні, щоб прискорити розлучення.

2002 року закохані одружилися. У листопаді 2004 року 37-річна Робертс народила двійню: хлопчика Фіннеаса Волтера та дівчинку Гейзел Патрішу. Зірка стала однією з перших у Голлівуді, хто скористався ЕКО, щоб завагітніти, та фактично сприяла тому, що знаменитості все частіше вдавалися до цього методу, щоб стати батьками. 2007 року в пари народився ще один син Герні Деніел.

[ + – ] Молода мама Джулія Робертс із двійнятами, 2004 рік

Дітей подружжя виховує на своєму ранчо в Таосі, штат Нью-Мехіко.

У пресі неодноразово з'являлися чутки про проблеми в сім'ї, однак пара демонструє всім злостивцям, що в них все чудово.

Нещодавно Джулія закінчила зйомки в новій романтичній комедії "Квиток у рай" в Австралії, у якій вона возз'єднується з колегою з фільму "Одинадцять друзів Оушена" Джорджем Клуні.

Джордж і Джулія знялися в таких фільмах як його режисерський дебют "Визнання небезпечної людини", а також у "Фінансовому монстрі" Джоді Фостер.

Нагадаємо, під час зйомок комедії Джулія повторила свій культовий образ із фільму "Красуня".