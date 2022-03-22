Журнал Time присвятив обкладинку Росії

На ній зображена іржава бензоколонка в калюжі крові.

Американський щотижневий журнал "Time" присвятив свою обкладинку Росії. На ній зображена іржава бензоколонка, що покосилася, в калюжі крові і напис: "Росія впала. Назавжди". Так журналісти описали майбутнє російської економіки після запровадження жорстких санкцій через повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

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Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні західні країни запровадили кілька етапів жорстких санкцій проти РФ, які сильно підривають економіку країни аж до прогнозів про швидкий дефолт. Обмеження торкнулися як персонально Путіна та його оточення, через що Великобританія, наприклад, заморозила рахунки деяких олігархів, а Італія заарештувала майно, так і роботи багатьох важливих економічних галузей загалом. Нещодавно Євросоюз запровадив четвертий пакет обмежень на торгівлю з Росією.

Як писав раніше Фокус, на західному узбережжі Італії стоїть гігантська 140-метрова яхта під назвою "Шехерезада", яка з великою ймовірністю належить Путіну. Але поки що місцева влада не отримала достатньо доказів для того, щоб заарештувати судно.