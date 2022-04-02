Популярність гречки зростає неймовірними темпами. З одного боку — це наш стратегічний запас у скрутні часи. З іншого — на заході відкрили для себе гречану кашу, як новий суперфуд для заміни вівсянки. Багато в чому тому, що гречка не містить глютену.

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Проте готують гречку в Європі інакше, найчастіше страви із неї солодкі. Представляємо вам три незвичайні рецепти гречаної каші, ситні, незвичайні та легкі у приготуванні.

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Чим корисна гречка для людини

Вітамінний комплекс гречаної крупи представлений такими компонентами:

тіамін (В1), він бере участь в обміні речовин;

рибофлавін (В2), він бере участь у синтезі еритроцитів, у регуляції зростання та репродуктивних функцій;

холін (В4), він покращує обмінні процеси в нервовій тканині (гречка — єдиний зерновий продукт, що містить холін);

нікотинова кислота (РР), яка бере участь у метаболізмі жирів;

токоферол (Е), він є потужним антиоксидантом та сприяє насичення крові киснем.

Мінеральному складу гречки можуть позаздрити багато круп:

високий вміст заліза перешкоджає розвитку анемії;

кальцій та фосфор зміцнюють кісткову систему;

калій необхідний роботи серця;

магній зменшує ризик розвитку варикозного розширення вен, є природним антидепресантом.

Традиційна гречана каша постачає в організм понад два десятки мікроелементів, без яких неможливе забезпечення повноцінної життєдіяльності.

[ + – ] Діабетики можуть гречкою замінювати в раціоні хліб та картоплю.

Зниження рівня глюкози у крові

Глікемічний індекс звичайної пропареної гречки — 50 одиниць, що не перевищує допустимої при цукровому діабеті норми 50-55. А зелена гречка має індекс всього 43 одиниці, тому діабетикам краще вживати її.

Канадські фахівці встановили, що концентрація глюкози в крові знижується на 12% через півтори години після вживання гречки, а через дві години вже на 19%.

Діабетики можуть гречкою замінювати в раціоні хліб та картоплю (природно, після консультації з лікарем).

[ + – ] Шоколадно-гречана каша

Шоколадно-гречана каша

Хто не любить шоколад на сніданок? І каша без глютену. Багато веганів вважають цей рецепт ідеальним. Та й не вегани — теж так вважають!

Інгредієнти:

1 склянка сирої гречаної крупи (або смаженої гречки/каші)

2 столові ложки какао-порошку

1 склянка рослинного (або коров'ячого жирного) молока

2 ст. л. кленового сиропу. Ви також можете використовувати кокосовий цукор або бананове пюре.

Приготування

Почніть із замочування гречки у подвійній кількості води як мінімум на 4-5 годин, а краще на ніч. Оскільки гречка вбере воду, вам не потрібно багато рідини для подальшого приготування. Підійде пропорція 1:1 — наприклад, 1 склянка молока на 1 склянку гречаної крупи. Але можна додати більше молока, якщо побоюєтеся, що каша вийде сухуватою.

Додайте гречану крупу та рослинне молоко в каструлю разом з какао-порошком та кленовим сиропом. Намагайтеся не додавати занадто багато рідини на початку — просто додайте більше молока або води, коли варитимете кашу. Каша має кипіти близько 10 хвилин на слабкому вогні.

Для додаткової начинки можна використовувати величезну різноманітність: чорницю, полуницю, арахісову олію та кокосову стружку, горіхи пекан або волоські, — повідомляє автор рецепту на сайті Oh My Veggies.

[ + – ] Гречана каша з маком

Гречана каша з маком

інгредієнти

50 г гречки

250 мл молока на ваш вибір

2 ч. л. маку

125 г чорниці

1 невеликий очищений апельсин

1 чайна ложка кориці

Приготування

Перекладіть гречку в миску. Залийте 250 мл холодної води, потім накрийте кришкою та залиште на 4 години, а краще на ніч.

Злийте замочену гречку і кілька разів змішайте з молоком у кухонному комбайні до однорідної текстури, потім вилийте в каструлю разом з маком. Варити на повільному вогні 7-10 хвилин, постійно помішуючи, до кремоподібного стану та загусання.

Покладіть чорницю в невелику каструлю разом із апельсиновим соком, цедрою та корицею. Доведіть до кипіння на середньому вогні і варіть на повільному вогні протягом 5 хвилин або поки чорниця не лусне і не стане пікантною. Розкладіть кашу по двох тарілках і залийте чорничним компотом.

Горіховий смак гречки смачніший за вівсянку, стверджує сайт ВВС GoodFood.

[ + – ] Енергетичне печиво із гречки

Енергетичне печиво із гречки

інгредієнти

гречка — 50 г

мигдаль — 15 г

фундук — 15 г

кунжут 5 г

банан/яблуко — 150 г

мед — 1 ст.

брусниця/журавлина (краще сушена) — жменя

кориця

ваніль

кардамон

Приготування

Гречку замочуємо щонайменше на 3 години у воді кімнатної температури. Воду зливаємо, просушуємо.

Горіхи прогріваємо на сковороді або в духовці, знімаємо лушпиння, дробимо.

Банан розтираємо з медом. Якщо робите з яблуком, то яблуко треба очистити від шкірки та серцевини, порізати на великі шматки та "запекти" в мікрохвильовій печі 3-4 хвилини, потім блендувати.

Змішуємо всі інгредієнти, формуємо печивко і випікаємо на низькій температурі, доки не просушаться, дві години.

Автори рецепту повідомляють, що калорійність у продукту виходить 199 калорій на 100 грам і найбільше таке печиво підходить активним людям та дітям, які займаються спортом.

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