Топ-10 "Євробачення-2022". Хто головні конкуренти України згідно з прогнозами букмекерів

Основними конкурентами Kalush Orchestra на міжнародному конкурсі "Євробачення-2022" будуть італійці Мамуд та Бланко. Українській групі дають 40 шансів зі 100.

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Наближається міжнародний конкурс "Євробачення-2022", який цього року проходитиме в Турині (Італія) на арені Pala Alpitour. Перший півфінал 10 травня, другий — 12 травня, фінал — 14 числа.

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На сьогодні український гурт Kalush Orchestra з треком Stefania за букмекерськими прогнозами має 40% шансів на перемогу. Максимально в них було 37%, потім падало до 33-35% і ось — рекордні 40. Основні конкуренти — італійці Мамуд та Бланко, в кліпі яких показані ліричні стосунки між двома хлопцями.

Десятка лідерів Євробачення 2022 згідно з прогнозами букмекерів

[ + – ] Конкурс Eurovision 2022 пройде в Турині

1. Stefania — Kalush Orchestra (Україна) — 40%. Ностальгія за дитинством

[ + – ] Stefania — Kalush Orchestra (Україна)

Україну на конкурсі представить реп-гурт Kalush Orchestra. Гурт названий на честь Калуша, рідного міста засновника та соліста Kalush Олега Псюка. Stefania — пісня, присвячена матері Олега. Композиція дуже зворушлива.

Пісня дана у формі колискової, яку виконує Псюк, ностальгуючи за своїм дитинством.

"Стефанія мамо, мамо Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє, заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово".

Ліричний герой із роками дедалі більше починає розуміти, наскільки він цінує свою маму.

"Це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні, і взагалі не впевнений, що наші стосунки були настільки тісними. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню, яку вона ще навіть не чула! Це найкраще, що я колись для неї робив. Було б дуже круто, якби ми перемогли, і в прямому ефірі я заспівав спеціально для неї ще раз", — відверто розповідає Олег Псюк.

2. Brividi — Мамуд та Бланко (Італія) — 16%. Муки кохання

[ + – ] Brividi — Мамуд і Бланко

В Італії начебто великий відрив від наших хлопців, але, звичайно, це пов'язано насамперед із політичним моментом — російсько-українською війною, в якій нас підтримує весь світ.

Brividi — це сингл двох співаків, Мамуда та Бланко. Пісня вийшла 2 лютого цього року як конкурсна пісня для фестивалю італійської музики в Сан-Ремо. У фіналі конкурсу пісня посіла перше місце, ставши для Мамуда другою перемогою на цьому фестивалі — до цього він перемагав у 2019 році із піснею Soldi. У 2019 році Мамуд посів і на "Євробаченні" друге місце. "Brividi" також стала конкурсною заявкою Італії для участі в конкурсі пісні "Євробачення-2022" у Турині.

Пісня вже стала хітом в Італії, а також потрапила до світових чартів, досягнувши п'ятого рядка в Spotify Global Top 50 і п'ятнадцятої позиції в Billboard Global 200.

Пісня сильна, лірична, про любовні страждання: "Навіть якщо секс уже не порятунок, все одно не тікай від мене". А в кліпі оспівують стосунки між двома хлопцями.

Мамуд — араб родом із Єгипту. Мати — італійка. На тему гомосексуальності він так висловлювався в італійській пресі: "Заява: "Я — гей" ні до чого не приведе. Якщо ми продовжимо наголошувати ці відмінності, гомосексуальність ніколи не сприйматимуть як нормальне явище, яким воно і є". Водночас камінг-аут 29-річний співак публічно не робив.

Співак BLANCO (Рікардо Фабриконі) — висхідна зірка 18 років. Свій перший мініальбом він випустив у 2020 році. Дебютував з альбомом Blu celeste у 2021 році, який став в Італії тричі платиновим.

Слово Brividi перекладається як "тремтіння". "І я хотів би любити тебе, але я завжди помиляюся. І я тремчу, тремчу, тремчу. Ти той, хто будить мене вранці…"

Коментарі італійців під треком захоплені, на кшталт: "Ми знову переможемо".

Але з українцями їм точно доведеться боротися.

3. Hold Me Closer — Cornelia Jakobs (Швеція) — 11%. Пісня про несамовите розлучення

[ + – ] Hold Me Closer — Cornelia Jakobs

Корнелія Джейкобс — шведська співачка та авторка пісень. У 2022 році Джейкобс виграла Melodifestivalen із піснею "Hold Me Closer".

Пронизлива балада про розлучення. "Ну, можливо, ти й правий і я знайду когось іншого"

4. Space Man — Sam Ryder (Велика Британія) — 4%. Пісня про вірного космонавта

[ + – ] Space Man – Sam Ryder

Сем Райдер представить Великобританію на "Євробаченні-2022" із піснею Space Man. Треба сказати, що Великобританія завжди була байдужою до цього конкурсу, часом займаючи останнє місце. Але цього разу вона має сильного учасника. Сем став відомим завдяки TikTok, де з весни 2020 року він викладав свою музику. До кінця того ж року Райдер став найпопулярнішим артистом на платформі, що призвело його до підписання контракту з Parlophone та керівним агенством TaP Music.

"Якби я був космонавтом, Я б дивився з висоти пташиного польоту. Я об'їхав би весь світ, але продовжував повертатися до тебе".

5. SloMo — Chanel (Іспанія), 4%. Супердівчина

[ + – ] SloMo – Chanel

Шанель Терреро, відома як Chanel, представлятиме Іспанію на "Євробаченні-2022" із піснею "SloMo". Її виступ поставив Кайл Ханагамі, який також працював з Дженніфер Лопес, Брітні Спірс, Blackpink та іншими артистами. Пісня увійшла до іспанського хіт-параду синглів під тринадцятим номером.

Пісня досить стандартна для "Євробачення" з набором штампів. Але сама по собі Chanel дуже сексуальна, переконуючи нас у треку: "Я завжди готова порухати стегнами, розбиваючи серця"

6. River — Крістіан Охман (Польща) — 3%. Оперний красень

[ + – ] River – Крістіан Охман (Польща)

Польсько-американський співак Крістіан Охман із піснею "River" виграв конкурс на польському ТБ 19 лютого 2022 року, ставши переможцем їхнього національного відбору. Охман — онук відомого польського тенора Веслава Охмана. Крістіан здобув класичну освіту, закінчивши Музичну академію. Він має подвійне громадянство Польщі та США, проживає в Катовіце та Варшаві.

У його баладі відчуваються оперні прийоми вокалу, що непогано звучать на тлі попаранжування. Все це не нове, але зроблено міцно.

7. Die Togethe — Аманда Тенфіорд (Греція) — 2%. Курортний роман

[ + – ] Die Togethe — Аманда Тенфіорд

Аманда Тенфіорд — греко-норвезька співачка. Представниця Греції на пісенному конкурсі "Євробачення-2022". Народилася в сім'ї норвежки Грети Катрін Тенфіорд та її чоловіка — грека Костянтиноса Георгіадіса. 10 березня 2022 року відбувся реліз пісні "Die Together", з якою Аманда представить Грецію на конкурсі.

Пісня дуже стандартна, в кліпі — хлопець і дівчина починають крутити кохання на тлі чудового грецького курортного містечка.

8. Give That Wolf A Banana — Subwoolfer (Норвегія) — 2%. Жовті вовки

[ + – ] Give That Wolf A Banana – Subwoolfe

Вперше норвезький дует з'явився на публіці 10 січня 2022 року, коли оголосили, що Subwoolfer є одними з фіналістів Melodi Grand Prix 2022. Учаснии дуету виступають в масках, рукавицях та костюмах, не розкриваючи свої особистості — замість того називають себе псевдонімами "Кейт" і "Джим". Назва групи є поєднанням слів "subwoofer" та "wolf".

"Вовча" тема — наскрізна лінія дуету.

Секрет навколо дуету викликав припущення, хто може ховатися за масками. Серед ймовірних осіб названі варіанти: Гауте Ормосен та Бен Адамс, Sirkus Eliassen, брати Ylvis, Ерік та Кріс.

Гарний танцювальний номер із реп-вставками. Жовті маски вовків у чорних окулярах у досить інтригують.

9. De Diepte — S10 (Нідерланди) — 2%. Блондинка з тату метелика

[ + – ] De Diepte — S10 (Нідерланди)

Ден Холландер (відома як S10) представить Нідерланди на конкурсі пісні "Євробачення-2022", і її пісня стане першою піснею, виконаною голландською мовою з 2010 року. Пісня розповідає про особисті спогади виконавиці. За словами Ден, "це данина печалі та спогадів, які ви носите з собою. Кожна людина переживає важкі часи у своєму житті. Це те, що нас усіх об'єднує, і я сподіваюся, що люди почуватимуться менш самотніми, коли послухають цю пісню". У кліпі показані непрості стосунки героїні із її хлопцем. Після сварки вони миряться і він їй робить тату метелика на шиї.

Потрібно сказати, ця композиція та хриплуватий голос співачки несуть відбиток індивідуальності. "Щодня йде дощ і я не бачу своїх долонь перед очима, ти і я разом, так? Було б так завжди…"

Стиль — брит-поп. Важко сказати, чи масова аудиторія оцінить цю річ.

10. Not The Same — Sheldon Riley (Австралія) — 1%. Пристрасний дарк-поп

[ + – ] Not The Same – Sheldon Riley

Музичний стиль Шелдона Райлі, визнаного одним з найвідоміших і найперспективніших виконавців Австралії, описують як "дарк-поп" з кінематографічним та пристрасним виразом.

Шелдон, відомий сильними візуальними ефектами майже так само, як і чудовою музикою, отримав визнання за явну здатність створювати унікальний звук та стиль. Живі виступи Шелдона також викликали багато розмов про цього артиста, тому багато уваги прикуто до композиції "Not The Same".

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