Мадонна знялася в новій еротичній фотосесії (фото)

Співачка позувала в байкерській куртці, корсеті та коротких шортах, вибираючи максимально провокаційні пози.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

63-річна співачка Мадонна — королева епатажу. Вона постійно публікує "гарячі" фотографії, позуючи у відвертих аутфітах. Цього разу Мадонна зробила кілька провокаційних знімків у байкерській куртці, корсеті та коротких шортах. Зухвалий образ співачки завершують рокерські колготки в сітку, масивні ланцюги, сережки-хрести та вузькі сонцезахисні окуляри.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

При цьому зазначимо, що не всім шанувальникам подобається надмірна відвертість Мадонни. Раніше співачку вже критикували за відверту фотосесію в ліжку. На знімках зірка позувала напів оголеною, а на деяких фото можна було побачити груди. Через критику Мадонна вилучила деякі фото.

Незважаючи на зухвалий образ, знаменитість продовжує активно користуватися фотошопом, намагаючись приховати свій вік. Мадонна використовує різні маски, щоб мати вигляд на десятки років молодшої. Фанати багато разів критикували співачку за її одержимість фоторедакторами, які перетворюють її на 16-річного підлітка, нагадуючи знаменитості, що в тренді давно природність і що багато зірок фотографуються навіть без косметики, не кажучи вже про використання фоторедакторів. Однак Мадонна не може зупинитися, незважаючи на комічність того, що відбувається.

Як писав раніше Фокус, нещодавно Мадонна потрапила в об'єктив папараці — на фото знаменитість мала вигляд на свій вік, була доглянутою, а грамотний макіяж приховував дрібні зморшки.