Белла Хадід знялася у напівпрозорій та оголеній сукні (фото)

Знаменитість продовжує епатувати публіку своїми відвертими образами.

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Американська супермодель палестинського походження Белла Хадід приміряла сукню Jean Paul Gaultier із колекції 2004 року. Знімками знаменитість поділилася на своїй Intagram-сторінці з понад 51 млн підписників.

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25-річна Белла позує в напівпрозорій та оголеній сукні з акцентним декольте та повітряним шлейфом. На обличчі супермоделі легкий макіяж, а волосся стилісти зібрали в охайний пучок.

[ + – ] Белла Хадід у сукні Jean Paul Gaultier 2004 року

Як відомо, Белла позувала для видання Interview Magazine.

Підписники знаменитості вже оцінили її новий образ. "Ти мій ангел!", "Ти просто неперевершена в цій сукні", "Ти як Сінді Кроуфорд", — коментують серію знімків фоловери Хадід.

[ + – ] Нова зйомка Белли Хадід

Супермодель Белла Хадід не перша повертається до стильних образів минулих десятиліть. Напередодні американська модель Емілі Ратаковскі вийшла на червону доріжку Met Gala у відвертій сукні, яку свого часу продемонструвала на подіумі канадська супермодель Ясмін Гаурі.

Також Фокус писав про доволі відвертий образ Белли Хадід на вечірці Met Gala. Супермодель з'явилася на афтепаті в одній спідній білизні, чим викликала фурор у публіки.