Белла Хадід знялася у напівпрозорій та оголеній сукні (фото)
Знаменитість продовжує епатувати публіку своїми відвертими образами.
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Американська супермодель палестинського походження Белла Хадід приміряла сукню Jean Paul Gaultier із колекції 2004 року. Знімками знаменитість поділилася на своїй Intagram-сторінці з понад 51 млн підписників.
25-річна Белла позує в напівпрозорій та оголеній сукні з акцентним декольте та повітряним шлейфом. На обличчі супермоделі легкий макіяж, а волосся стилісти зібрали в охайний пучок.
Як відомо, Белла позувала для видання Interview Magazine.
Підписники знаменитості вже оцінили її новий образ. "Ти мій ангел!", "Ти просто неперевершена в цій сукні", "Ти як Сінді Кроуфорд", — коментують серію знімків фоловери Хадід.
Супермодель Белла Хадід не перша повертається до стильних образів минулих десятиліть. Напередодні американська модель Емілі Ратаковскі вийшла на червону доріжку Met Gala у відвертій сукні, яку свого часу продемонструвала на подіумі канадська супермодель Ясмін Гаурі.
Також Фокус писав про доволі відвертий образ Белли Хадід на вечірці Met Gala. Супермодель з'явилася на афтепаті в одній спідній білизні, чим викликала фурор у публіки.