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Белла Хадід знялася у напівпрозорій та оголеній сукні (фото)

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Фото: bellahadid | Белла Хадід

Знаменитість продовжує епатувати публіку своїми відвертими образами.

Американська супермодель палестинського походження Белла Хадід приміряла сукню Jean Paul Gaultier із колекції 2004 року. Знімками знаменитість поділилася на своїй Intagram-сторінці з понад 51 млн підписників.

25-річна Белла позує в напівпрозорій та оголеній сукні з акцентним декольте та повітряним шлейфом. На обличчі супермоделі легкий макіяж, а волосся стилісти зібрали в охайний пучок.

Белла Хадід у сукні Jean Paul Gaultier 2004 року

Як відомо, Белла позувала для видання Interview Magazine.

Підписники знаменитості вже оцінили її новий образ. "Ти мій ангел!", "Ти просто неперевершена в цій сукні", "Ти як Сінді Кроуфорд", — коментують серію знімків фоловери Хадід.

Нова зйомка Белли Хадід

Супермодель Белла Хадід не перша повертається до стильних образів минулих десятиліть. Напередодні американська модель Емілі Ратаковскі вийшла на червону доріжку Met Gala у відвертій сукні, яку свого часу продемонструвала на подіумі канадська супермодель Ясмін Гаурі.

Також Фокус писав про доволі відвертий образ Белли Хадід на вечірці Met Gala. Супермодель з'явилася на афтепаті в одній спідній білизні, чим викликала фурор у публіки.