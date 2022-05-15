Переможці "Євробачення" Kalush Orchestra: "Це перемога! А ми не кислі, ми просто виснажені"

"Євробачення"-2022 закінчилося повною перемогою України, наші музиканти закликали зі сцени врятувати захисників "Азовсталі".

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Шоу "Євробачення-2022" вийшло насиченим і тривало понад 4 години. Український Kalush Orchestra отримав рекордний 631 бал. Для порівняння, переможці минулого року італійський рок-гурт Måneskin узяв 524 бали.

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Наші музиканти, порушивши правила конкурсу, таки змогли закликати світову громадськість врятувати захисників "Азовсталі".

За результатами голосування професійних журі різних країн Kalush Orchestra посідав лише п'яте місце зі 192 балами. Напруга була неабиякою. Але коли ведучі оголосили, що Kalush Orchestra отримав 439 балів від публіки — зал вибухнув. Це був безпрецедентний результат, ті ж Måneskin від журі отримали приблизно стільки ж — 206 балів, а ось від глядачів значно менше — 318: різниця у 121 бал!

Друге місце у бородатого британця Сема Райдера, схожого на Деміса Русоса і голосом, і зовнішністю (до того, як видатний грецький співак погладшав). Британець майстерно співає фальцетом у приспіві композиції "Space Man": Великобританія — 466 балів (283 бали від суддів і 183 бали від глядачів).

Третє місце посіла-таки пристрасна, але дуже темпераментна іспанка Chanel із запальною піснею "SloMo". Виглядає на двадцять, але взагалі це досвідчена тридцятирічна співачка й акторка, яка, крім естрадної діяльності, знялася в Іспанії у безлічі фільмів і серіалів. Справжня зірка! Причому її однаково оцінили як професіонали, так і глядачі — Іспанія отримала 459 балів (231 бал від суддів та 228 балів від публіки).

Kalush Orchestra зі сцени Євробачення 2022: Врятуйте "Азовсталь"!

Головною подією став заклик лідера гурту Kalush Orchestra Олега Псюка врятувати захисників Маріуполя. Багато хто дорікав вокалісту, що він на брифінгу нічого не сказав про тяжке становище бійців, які перебувають на "Азовсталі". До того ж, організатори заборонили натяки на російсько-українську війну в номері, наполягаючи, що кодекс "Євробачення" не дозволяє перетворювати конкурс на майданчик для політичних висловлювань. Для організаторів "Євробачення" — це бізнес. Будь-який скандал бізнесу шкодить.

Й ось прямий ефір. Під дванадцятим номером виходить Kalush Orchestra. Вони гранично зібрані, тримаються кучно, не розтікаються по сцені, розсіюючи увагу глядачів. Виступили чудово, концентровано, набагато краще, ніж у півфіналі. Червоно-чорні кольори блимали тривожно, виразні деталі — руки й очі матері — створювали потрібне враження, наприкінці композиції — жовте сонце та блакитні сполохи. Олег Псюк у своїй "легковажній" рожевій панамі, але з дуже напруженим обличчям вигукує у мікрофон: "Я прошу всіх вас: будь ласка, допоможіть українському Маріуполю, допоможіть "Азовсталі" прямо зараз". Псюк постукав себе кулаком по серцю — зал заревів у єдиному пориві підтримки.

[ + – ] Виступ Kalush Orchestra у фіналі "Євробачення-2022"

Український ведучий Тімур Мірошниченко зауважив: "Дай Бог, щоб ці слова допомогли!"

Безумовно, Олег Псюк пішов на цей крок, ризикуючи бути дискваліфікованим. Але українські музиканти зробили те, що мали зробити.

Проте організатори знайшли соломонове рішення, сказавши, що заява представників України мала гуманітарний, а не політичний характер. Що вона спрямована на порятунок людей. А тому Kalush Orchestra залишили в обоймі конкурсантів "Євробачення".

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Оцінки Kalush Orchestra

Звичайно, вплив політики відчувався у розподілі оцінок журі. Прибалтика з нами: і Латвія, і Естонія дали нам по 12 балів. Великобританія, Молдова, Румунія, Польща теж максимум. Те, що Швейцарія дала нам 0 балів — нормально, а ось що Болгарія — зеро — особисто мене дещо здивувало.

Завіса. Хто виступив у фіналі "Євробачення-2022"

У фіналі концерту виступили минулорічні переможці — рок-гурт Måneskin. Яскравий вокаліст Måneskin, 23-річний Давід Дам'яно чомусь шкутильгав. А ось 74-річна італійська переможниця "Євробачення" 1964 року Джильйола Чинкветті була у чудовій фізичній формі: тонка, гарна жінка аристократичного складу.

Kalush Orchestra ще раз гримнули свою "Stefania" вже в ранзі переможців: "Стефанія мамо, мамо Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє…".

Глядачі вже майже розійшлися. Був початок третьої ночі. Відблимали нескінченні фотосесії, а обіцяного інтерв'ю з переможцями не було. Нарешті, дівчина з українського ТБ була допущена до реперів. Хлопці стояли вже напівмертві від утоми.

Олег Псюк сказав: "Це дуже важлива для всіх нас перемога. Ми докладали зусиль для неї щодня. І це вийшло!" Дивлячись на втомлені обличчя музикантів, журналістка не втрималася від запитання: "А чому ви такі кислі?" Псюк, зітхнувши, відповів: "Ми не кислі. Ми просто виснажені".

Хлопці віддали для перемоги — усе. Молодці!

Як правильно зауважив ведучий Тімур Мірошниченко: "Це перемога кожного з нас!"

Зауважимо, що сьогодні Kalush Orchestra випустили відеокліп на пісню Stefania, який знімали у Бучі та в Ірпені. У центрі історії — дівчина-солдат, яка рятує дітей.