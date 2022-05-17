Колишня дівчина Каньє Веста Джулія Фокс пішла в магазин у спідній білизні

На думку Джулії, спідня білизна нічим не відрізняється від купальників, за появу в яких у публічному місці ніхто нічого не каже.

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32-річна італо-американська модель і актриса Джулія Фокс, яка прославилася своїм швидкоплинним романом із епатажним репером Каньє Вестом, навіть після розлучення з колишнім чоловіком Кім Кардаш'ян не припиняє привертати до себе увагу своїми виходами у світ. Причому з кожною появою Фокс на публіці одягу на ній дедалі менше, підтвердження чого опублікувало видання Е!.

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Днями Фокс помітили з візком продуктів біля одного із супермаркетів. Із одягу на ній був чорний комплект із бюстгальтера та спідньої білизни від Alexander Wang. Образ доповнювали світла джинсова куртка, такого ж кольору джинсові чоботи до колін та сумка, виготовлена з джинсів такого ж відтінку.

[ + – ] Джулія Фокс здивувала вибором одягу для шопінгу Фото: Getty Images

Наряд Джулії викликав неоднозначну реакцію у Twitter.

"О, звичайно, коли Джулія Фокс ходить за продуктами в нижній білизні, вона ікона моди. Але коли я це роблю, мене більше не чекають у Whole Foods", "Джулії Фокс жарко й таке інше, але це не пасує для походу за продуктами", — пишуть у коментарях.

Після того, як образ став вірусним у соціальних мережах, актриса пояснила своє вбрання у своїх історіях у Instagram, написавши:

"Я просто думаю, що якщо це соціально прийнятно на пляжі, то це має бути скрізь, лол".

Фото: Скриншот

Нещодавно Джулія поділилася в соцмережі серією знімків, на яких позує в латексних штанах із низькою посадкою, взутті на величезних підборах і платформі, переплюнувши навіть Леді Гагу, а її груди закривав імпровізований ліфчик, що ледве прикривав бюст.

Нагадаємо, на вечірці Vanity Fair 32-річна Джулія Фокс з'явилася в сукні, яка її "душила". На заході вона була зі своїм фірмовим макіяжем, який у мережі вже прозвали "очі єнота".

Також Фокус писав про те, як після розлучення з Каньє Вестом Джулія продовжувала носити його речі.