Колишня дівчина Каньє Веста Джулія Фокс пішла в магазин у спідній білизні
На думку Джулії, спідня білизна нічим не відрізняється від купальників, за появу в яких у публічному місці ніхто нічого не каже.
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32-річна італо-американська модель і актриса Джулія Фокс, яка прославилася своїм швидкоплинним романом із епатажним репером Каньє Вестом, навіть після розлучення з колишнім чоловіком Кім Кардаш'ян не припиняє привертати до себе увагу своїми виходами у світ. Причому з кожною появою Фокс на публіці одягу на ній дедалі менше, підтвердження чого опублікувало видання Е!.
Днями Фокс помітили з візком продуктів біля одного із супермаркетів. Із одягу на ній був чорний комплект із бюстгальтера та спідньої білизни від Alexander Wang. Образ доповнювали світла джинсова куртка, такого ж кольору джинсові чоботи до колін та сумка, виготовлена з джинсів такого ж відтінку.
Наряд Джулії викликав неоднозначну реакцію у Twitter.
"О, звичайно, коли Джулія Фокс ходить за продуктами в нижній білизні, вона ікона моди. Але коли я це роблю, мене більше не чекають у Whole Foods", "Джулії Фокс жарко й таке інше, але це не пасує для походу за продуктами", — пишуть у коментарях.
Після того, як образ став вірусним у соціальних мережах, актриса пояснила своє вбрання у своїх історіях у Instagram, написавши:
"Я просто думаю, що якщо це соціально прийнятно на пляжі, то це має бути скрізь, лол".
Нещодавно Джулія поділилася в соцмережі серією знімків, на яких позує в латексних штанах із низькою посадкою, взутті на величезних підборах і платформі, переплюнувши навіть Леді Гагу, а її груди закривав імпровізований ліфчик, що ледве прикривав бюст.
Нагадаємо, на вечірці Vanity Fair 32-річна Джулія Фокс з'явилася в сукні, яка її "душила". На заході вона була зі своїм фірмовим макіяжем, який у мережі вже прозвали "очі єнота".
Також Фокус писав про те, як після розлучення з Каньє Вестом Джулія продовжувала носити його речі.