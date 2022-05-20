Модельне тіло за 30 днів. Комплекс порад і раціон харчування

Такі переваги, як поліпшення здоров'я, енергетичний потенціал і контроль над стресом, надзвичайно важливі, якщо бути до кінця відвертими, головна причина, з якої ми хочемо привести себе у форму, полягає в тому, що ми просто хочемо мати хороший вигляд в одязі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Ми хочемо мати сексуальне, привабливе тіло та бажаємо почуватися добре, коли дивимось у дзеркало та ловимо себе на думці, що милуємось власною зовнішністю.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Це марнославство? Можливо, але це так! І це нормально, і насправді це досить хороший спосіб мотивувати себе щось зробити!

Турбота про своє здоров'я та сексуальний вигляд йдуть пліч-о-пліч, тому, якщо ви хочете стати стрункою, підтягнутою та мати гідний вигляд оголеною, настав час обговорити стратегії. Про це пише annatargoniy.

Доглядати своє тіло як модель

Можливість бути підтягнутою жінкою або чоловіком, що має вигляд моделі, починається з розуміння того, як доглядати своє тіло.

Якщо ви хочете мати тіло, як у моделі, вам потрібно завжди пам'ятати про свою мету та прагнути довгострокових вигод, а не короткострокових задоволень. Це означає, що коли, наприклад, ви відчуваєте спокусу порушити дієту та потягнутися за цим шоколадним тортом, ви думаєте так:

"Якщо я з'їм це зараз, я буду щасливий хвилин п'ятнадцять і нещасний до кінця дня".

Спочатку ви можете відчувати себе роздратованим, тому що ви змінюєте більшу частину свого життя, але якщо ви дотримуватиметеся цього алгоритму, ви адаптуєтеся та побачите переваги раніше, ніж очікували!

Іноді ви здаєтеся та з'їдаєте піцу, тому що ви на званому обіді, ви голодні, і вона була просто перед вами.

Або ви пропускаєте тренування, тому що ви втомилися.

Або, можливо, ви переживете кризу та практично повністю зіпсуєте свій план і зазнаєте вражаючої поразки.

І знаєш що? Це відмінно. Одна або навіть дюжина помилок не означає, що ваш прогрес був безглуздим.

Єдиний спосіб зробити всі ці зусилля марними — здатися та вирішити, що це просто не для вас, або що це неможливо. Це не так, ви точно зможете зробити це. У вас вдасться, просто потрібно демонструвати наполегливість.

Мати хороший вигляд — це сталість. Пообіцяйте кожен день робити щось хороше для власного тіла, дотримуйтесь свого плану, і ви легко досягнете успіху!

Використовуйте цю дієту для вдосконалення тіла

Якщо ви хочете мати модельне тіло, вам знадобиться дієта, яка відповідає вашим цілям і очікуванням від себе. Це може здатися важким, але те, що ми їмо, дуже впливає на те, який ми вигляд маємо.

Декілька рекомендацій щодо дієти для модельного тіла, які допоможуть вам:

Уникайте продуктів, які викликають здуття живота!

Здуття живота може швидко змусити навіть найхудішу людину відчути, що вона важить десять тонн. Це незручно, змушує вас почуватися важким і непривабливим, але, на щастя, цього можна уникнути.

Кращий спосіб зменшити здуття живота — уникати продуктів, багатих на натрій, і молочних продуктів, особливо якщо ви збираєтеся на пляж або найближчим часом має бути важливий захід.

Ось кілька простих порад, як уникнути здуття живота:

Уникайте солоних закусок

Без молочних продуктів

Пийте більше води

Натомість намагайтеся їсти більше фруктів, овочів і нежирних білків.

Вам чудово підійде нежирне м'ясо, таке як курка та риба, а також безліч інших варіантів веганського білка.

Якщо вам хочеться перекусити, спробуйте з'їсти щось на зразок горіхів, фруктів або арахісового масла замість цільнозернового тоста. Ми рекомендуємо вам вести щоденник харчування або встановити програму, таку як Google Fit, яка дозволить вам відстежувати щоденне споживання калорій.

Пийте більше рідини

Звичайна вода відмінно допоможе прискорити ваш метаболізм, зменшити здуття живота і полегшити тривалість тренування.

Пийте більше простої рідини, а якщо вам потрібен додатковий заряд антиоксидантів, зверніть увагу на зелений чай, який принесе величезну користь здоров'ю. Вживання зеленого чаю допоможе вам скинути вагу та зберегти шкіру, волосся та нігті здоровими.

То чому б не випивати чашку чи дві щодня?

Тренування модельного тіла — як проводити модельне тренування

Щоб отримати модельне тіло, вам доведеться займатись спортом. На щастя, ви можете займатися модельним тренуванням тіла вдома, на вулиці або у фітнес-центрі.

Однак ви повинні брати до уваги, що навіть базове модельне тренування буде досить інтенсивним.

Носіть красивий спортивний одяг, щоб мотивувати себе

Як говорилося вище, те, який ви вигляд маєте, може бути чудовим мотиватором. Це справедливо навіть під час тренування, коли ви всі спітніли й у вас опухле обличчя.

Носіть те, в чому ви відчуваєте себе сильним, тому що дуже важко знайти привід, щоб не тренуватися, коли ви носите гарний компресійний одяг або найкрутіший жіночий спортивний одяг!

Те, що ви тренуєтеся, не означає, що ви не можете грати з модою, особливо, якщо це мотивує вас! Легінси бренду Lapsa — ідеальний доступний і модний варіант:

Заключні думки —кроки, які потрібно зробити, щоб отримати тіло моделі:

Отримання тіла моделі потребує важкої роботи та терпіння. Ви повинні дуже добре ставитися до свого тіла та зберігати впевненість у собі, інакше ви ніколи не досягнете своєї мети.

Фото: Getty Images

Є ще одна маленька порада: фотографуйте себе в процесі

Ви бачите себе кожен день, тому важко помітити прогрес, якщо він не є екстремальним. Але поки ви чекаєте своєї мети, чому б не фотографувати себе наприкінці кожного місяця?

Подивіться, як ці сантиметри тануть і йдуть із вашої талії, і вам буде приємно дізнатися, що ви прогресуєте та на правильному шляху.

Якщо ви скористаєтеся цими порадами, велика ймовірність, що ви зможете отримати модельне тіло, як ви хочете!